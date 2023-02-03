Geçtiğimiz ay yıllık enflasyon yüzde 64,27 olarak açıklanmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz aylarda "Enflasyon, aralık ayından itibaren baz etkisiyle de olsa hızlı bir şekilde düşmeye başlayacak" demişti. Merak edilenler arasında ise Ocak ayı enflasyon oranı kaç? Ocak ayı enflasyon rakamı açıklandı mı? Ocak ayı enflasyon yüzde kaç? soruları yer aldı.

OCAK AYI ENFLASYON ORANI KAÇ?

Enflasyon aralık ayında yüzde 6,65 oldu. Yıllık bazda ise yüzde 57,68 olarak açıklandı. Bu rakam son 11 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz ay ise yıllık enflasyon yüzde 64,27 olarak açıklanmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz aylarda "Enflasyon, aralık ayından itibaren baz etkisiyle de olsa hızlı bir şekilde düşmeye başlayacak" demişti.

Ekonomistler, ocak ayında enflasyonun yüzde 3,8 artmasını beklerken; yıllık bazda ise TÜFE'nin yüzde 53,5'e gerileyeceğini hesaplamıştı. Aralık ayında enflasyon, aylık bazda yüzde 1,18 yıllık bazda yüzde 64,27 olmuştu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ocakta aylık yüzde 4,15 artarken, yıllık artış yüzde 86,46 oldu.