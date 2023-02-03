Ocak ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Ocak ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu?
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından yapılan açıklamanın ardından Ocak ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Sorusu, merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Peki, Ocak ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Ocak ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu?
Ocak ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Sorusu, heyecanla Ocak ayı enflasyon rakamlarını merak etmekte olan vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulatılıyor. Geçtiğimiz ay ise yıllık enflasyon yüzde 64,27 olarak açıklanmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Peki, Ocak ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Ocak ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu?
OCAK AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Ekonomistler, ocak ayında enflasyonun yüzde 3,8 artmasını beklerken; yıllık bazda ise TÜFE'nin yüzde 53,5'e gerileyeceğini hesaplamıştı. Aralık ayında enflasyon, aylık bazda yüzde 1,18 yıllık bazda yüzde 64,27 olmuştu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ocakta aylık yüzde 4,15 artarken, yıllık artış yüzde 86,46 oldu.