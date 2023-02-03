Ocak ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Ocak ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından yapılan açıklamanın ardından Ocak ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Sorusu, merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Peki, Ocak ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Ocak ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu?