Ocak ayı doğalgaz destek ödemeleri yattı mı? Doğal gaz destek ücretleri ne kadar?

2023 Ocak ayı emekli ve memur maaşlarına yapılan zammın ardından doğalgaz yardımının ne kadar olacağı ve ne zaman yatacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Doğalgaz desteği nedir? Doğal gaz destek ücretleri ne kadar? Ocak ayı doğalgaz destek ödemeleri yattı mı? Bir sonraki doğalgaz destek ödemeleri ne zaman? Doğalgaz destek paketi başvuru şartları neler? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Milyonlarca ihtiyaç sahibi vatandaş Doğal gaz yardım ödemeleri ne zaman yatacak? Ocak ayı doğal gaz destek ödemeleri yattı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Doğalgaz desteği nedir? Doğal gaz destek ücretleri ne kadar? Ocak ayı doğalgaz destek ödemeleri yattı mı? Bir sonraki doğalgaz destek ödemeleri ne zaman? Doğalgaz destek paketi başvuru şartları neler? Detaylar haberimizde...

DOĞALGAZ DESTEK ÜCRETİ NE KADAR?

Doğal gaz Tüketim Desteği'nde de tutar artırıldı. Mevcut 415- 1.150 TL olan destek miktarı 900 TL – 2.500 TL olacak şekilde düzenlendi.

DOĞALGAZ DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türk vatandaşı olması,

E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,

Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,

İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması

Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,

Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi,

DOĞAL GAZ DESTEĞİ NEDİR?

7420 sayılı Kanunun geçici 1. Maddesi ile, işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğal gaz ve diğer ısınma giderlerine (fuel-oil, kömür, odun vb.) karşılık olmak üzere 9 Kasım 2022 tarihinden itibaren 30 Haziran 2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) (yani toplamda 8 ay), mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ilave olarak yapılan aylık 1.000 TL'yi aşmayan ödemeler Gelir Vergisi ve SGK Priminden istisna edildi. Bu düzenleme ile, işverenlerin çalışanlarına elektrik, doğal gaz ve ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapacakları ödemeler vergi ve SGK yönünden teşvik ediliyor.

OCAK AYI DOĞALGAZ DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 3294 sayılı Kanun kapsamındadönemsel olarakihtiyaç sahibi hanelere verilen temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğal gaz desteğinde bulunuyor. Bu yılın son 3 ve yeni yılın ilk 3 ayı olmak üzere 6 aylık zaman dilimde ödenen doğal gaz desteği kapsamında, yılın son 3 ayı için planlanan ödemeler ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. Bir sonraki doğalgaz desteği ödemeleri ise Şubat ayı içerisinde yapılacak.