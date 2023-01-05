Doğalgaz yardımı ödemeleri sorgulama ekranı, Aralık ayının bitmesinin ardından gündeme yeniden geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine yapılan Doğalgaz desteği ödemeleri Eylül ayında başladı. Peki Ocak ayı doğalgaz desteği ödemeleri yattı mı? Ocak ayı doğalgaz destek ödemeleri ne zaman yapılacak? Doğalgaz destek ödemeleri ne kadar? Doğalgaz yardım paketi başvuru şartları neler? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Milyonlarca vatandaş Doğal gaz yardım ödemeleri ne zaman yatacak? Ocak ayı doğal gaz destek ödemeleri yattı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Ocak ayı Doğal gaz destek ödemeleri ne zaman yatacak? Doğalgaz destek ödemeleri ne kadar? Doğalgaz destek paketi başvuru şartları neler? Doğalgaz desteği nedir? Detaylar haberimizde...

Gecen yıldan günümüze kadarAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından eğitimden sağlığa, barınmadan gıdaya kadar çeşitli alanlarda hayata geçirilen sosyal yardımlar kapsamında, ihtiyaç sahiplerine 85 milyar lira destek verildiği açıklandı.

OCAK AYI DOĞALGAZ DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Aile Sosyal Hizmet Bakanlığı, 3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğal gaz desteğinde bulunuyor. Bu yılın son 3 ve yeni yılın ilk 3 ayı olmak üzere 6 aylık zaman dilimde ödenen doğal gaz desteği kapsamında, yılın son 3 ayı için planlanan ödemeler ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. Bir sonraki doğal gaz destek ödemesinin ise şubat ayının ikinci haftası hak sahiplerinin hesaplarına yatması bekleniyor.

DOĞALGAZ DESTEK ÜCRETİ NE KADAR?

Doğal gaz Tüketim Desteği'nde de tutar artırıldı. Mevcut 415- 1.150 TL olan destek miktarı 900 TL – 2.500 TL olacak şekilde düzenlendi.

DOĞALGAZ DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türk vatandaşı olması,

E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,

Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,

İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması

Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,

Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi,

DOĞAL GAZ DESTEĞİ NEDİR?

7420 sayılı Kanunun geçici 1. Maddesi ile, işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğal gaz ve diğer ısınma giderlerine (fuel-oil, kömür, odun vb.) karşılık olmak üzere 9 Kasım 2022 tarihinden itibaren 30 Haziran 2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) (yani toplamda 8 ay), mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ilave olarak yapılan aylık 1.000 TL'yi aşmayan ödemeler Gelir Vergisi ve SGK Priminden istisna edildi. Bu düzenleme ile, işverenlerin çalışanlarına elektrik, doğal gaz ve ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapacakları ödemeler vergi ve SGK yönünden teşvik ediliyor.