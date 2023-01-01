Ocak ayı bursu ne zaman yatacak 2023? KYK bursları ne zaman yatıyor?

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OCAK AYI BURSU NE ZAMAN YATACAK 2023?

2023 Ocak ayı KYK bursu ne zaman yatacağı gündeme geliyor. Ocak ayında KYK bursları ayın 10'unda yatacak.

2023 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

2023 burs rakamı lisans öğrencilerinde 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisans için 2500 liraya ve doktora öğrencileri için 2550 liradan 3750 liraya çıkarıldı.