Bilindiği üzeri Ocak ayında yapılması beklenen ödeme geriye çekilmiş ve yılbaşından önce hesaplara yatmıştı. Bu nedenle Ocak ayı içerisinde bir ödeme olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Aile Destek programı ödemeleri kaç TL? Aile Sosyal Yardım başvuruları nasıl yapılır? Ocak ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? Aile destek ödemesi zamlı ne zaman yatacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Aile Destek ödemelerinin ne zaman yatacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aile destek ödemeleri aylık periyotta 12 aylık süreyle ihtiyaç sahipleri hanelere ödemeler yapılmaktadır. Peki, Aile Destek programı ödemeleri kaç TL? Aile Sosyal Yardım başvuruları nasıl yapılır? Ocak ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? Aile destek ödemesi zamlı ne zaman yatacak? Detaylar haberimizde...

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ KAÇ TL?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca ihtiyaç sahibi Ailere verilen aile destek paketi ödemeleri Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanıyor. Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Aile destek programı ödeme tutarları şu şekilde :

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ OCAK AYINDA YATACAK MI?

Ocak ayı içerisinde aile destek ödemelerinin yatırılacağına ilişkin bir açıklama henüz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılmış değil. Ödemelerin yılbaşından önce yapılması nedeniyle 2023 Ocak'ta aile destek paketi ödemelerin ihtiyaç sahibi hanelere yatırılması beklenmiyor.

OCAK AYI AİLE DESTEK PAKETİ YARDIMI YATTI MI?

Yılbaşından önce Aile Destek Programının ödemeleri ihtiyaç sahibi hainlerin hesaplarına yatırılmaya başlamıştı.29 Aralıkta açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, ocak ayının ilk haftası yapılacak olan 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemelerini öne çekerek bugün hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz. 'Türkiye Aile Destek Programı' kapsamında 3 milyon hanemize 2,9 milyar TL, 'Çocuk Desteği Bileşeni' kapsamında 2,2 milyon hanemize 919 milyon TL olmak üzere toplam 3 milyon hanemize 3,8 milyar TL tutarında ödeme yapacağız" ifadelerini kullandı.