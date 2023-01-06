Ocak ayı aile destek programı ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek programı ödemeleri ne kadar, kaç TL?

Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanlığı tarafından dar gelirli vatandaşlara Aile Destek Programı adı altında ödeme sağlanıyor. Aile destek ödemeleri ile ilgili Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter'da bir paylaşım gerçekleştirdi. Bu gelinmenin ardından Ocak ayı aile destek ödemeleri ile ilgili detaylar yeniden gündeme geldi. Peki, Ocak ayı Aile destek programı ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek paketti ödemelerine zam geldi mi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler..

Aile destek ödemeleri ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Derya Yanık, Twitter'da bir paylaşım gerçekleştirdi. Bu gelinmenin ardından vatandaşlar tarafından Ocak ayı aile destek ödemeleri ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Ocak ayı Aile destek programı ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek paketti ödemelerine zam geldi mi? Aile destek programı başvuruları nasıl yapılır? Aile destek programı ödemeleri ne kadar, kaç TL?

OCAK AYI AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Programı 2023 Ocak ayı ödeme tarihleri henüz belli olmadı. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİNE ZAM GELDİ Mİ?

Aile destek yardımı ödemeleri geçtiğimiz aylarda 850 TL - 1.250 TL olarak güncellemişti. Yeni yılda ödemelerin miktarının ne kadar olacağına yönelik bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili bir gelişme olursa haberlerimizde yer vereceğiz.

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ KAÇ TL?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca ihtiyaç sahibi Ailere verilen aile destek paketi ödemeleri Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanıyor. Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Aile destek programı ödeme tutarları şu şekilde :

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

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