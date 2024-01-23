Ocak 2024 zam farkı ödemesi ne zaman yatacak? Emekli maaş farkı hangi tarihte yatıyor?

Ocak 2024 zam farkı ödemesi ne zaman yatacak ve emekli maaş farkı hangi tarihte yatıyor sorularına yanıt aranıyor. Emekli Sandığı'ndan aylık alanların Ocak ayı 2024 zam farkı ile harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödeme tarihi açıklandı. Ocak 2024 zam farkı ödemesi ne zaman yatacak? Emekli maaş farkı hangi tarihte yatıyor? Detaylar haberimizdedir…

OCAK 2024 ZAM FARKI ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), memur emeklilerinin ocak ayı zam farkı ile harp ve vazife malullerinin ek ödemelerinin 26 Ocak'ta ödenmeye başlayacağını duyurdu.

EMEKLİ MAAŞ FARKI HANGİ TARİHTE YATIYOR?

Emekli Sandığı'ndan aylık alanların Ocak ayı 2024 zam farkı ile harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödemeleri 26 Ocak'ta ödenmeye başlanacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Emekli Sandığından aylık alanların Ocak ayı 2024 zam farkı ile harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödemelerini 26 Ocak'ta ödemeye başlıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre, 2 milyon 281 bin 769 kişiye 19,3 milyar lira fark ödemesi, 59 bin 33 kişiye de 992,9 milyon lira ek ödeme yapılacak.

SGK'dan yapılan açıklama şöyle: "5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı almakta olanların 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı aylık almakta oldukları Banka ve PTT Şubelerine gönderilerek 26 Ocak 2024 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır. Buna göre;

A- Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

B- Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

1. Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,

2. Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,

3. Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Bu kapsamd