OCAK 2024 TCMB FAİZ KARARI | Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. 2024 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantıları ve rapor takvimi resmi olarak açıklandı. Merkez Bankası'nın faiz kararı toplantıları, her ay düzenli olarak yapılacak ve tarihleri tek tek belirlendi. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizdedir…

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024'ün ilk Merkez Bankası faiz kararı toplantısı, 25 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI TAKVİMİ 2024