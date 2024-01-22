OCAK 2024 TCMB FAİZ KARARI | Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Yeni yılın ilk Merkez Bankası faiz kararı toplantısı heyecanla bekleniyor. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren bu kararın açıklanma zamanı ve saati merak konusu. 2024 yılında, Ocak ayında düzenlenecek olan Merkez Bankası faiz kararı toplantısının tarihi ne zaman olacağı gündeme geliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. 2024 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantıları ve rapor takvimi resmi olarak açıklandı. Merkez Bankası'nın faiz kararı toplantıları, her ay düzenli olarak yapılacak ve tarihleri tek tek belirlendi. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizdedir…
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024'ün ilk Merkez Bankası faiz kararı toplantısı, 25 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.
MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI TAKVİMİ 2024
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