Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla memur maaş farkı ne zaman yatacak konusu hakkında bilgi verdi. Peki, Ocak 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Memur maaş zam farkı ne zaman verilecek?

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Memur maaş zam farkı ne zaman verilecek? Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla memur maaş farkı ne zaman yatacak konusu hakkında bilgi verdi. Peki, Ocak 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Memur maaş zam farkı ne zaman verilecek? İşte detaylar...

OCAK 15 GÜNLÜK MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Memurlara yapılan yüzde 30 zammının 15 Ocak'a yetişip yetişmeyeceği tartışılırken Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, kamu görevlilerinin ocak ayı maaşlarının hesaba geçmesiyle birlikte yüzde 13,52 ilave zam ve 1 Ocak-14 Ocak arasındaki katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük maaş farklarının da ödenebilmesi amacıyla güncellenen bilişim sisteminin tüm kamu kurumlarının kullanımına açılacağını duyurdu.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen bilişim sistemi aracılığıyla 210 kamu idaresinde yaklaşık 2,9 milyon kamu görevlisinin maaşının elektronik ortamda ödenmesini sağlıyoruz.

"SİSTEMLERİMİZİ GÜNCELLEDİK"

Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği yüzde 30 zam, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kamu görevlilerimizin refah düzeyini artırmaya yönelik ilave zam tutarının hızlı bir şekilde hesaplara yatması için ekibimiz özveriyle çalışarak sistemlerimizi güncellediler.

"SİSTEMİ KULLANIMA AÇACAĞIZ"

Ocak ayı maaşlarının hesaba geçmesiyle birlikte yüzde 13,52 oranında ilave zam ve 1 Ocak-14 Ocak tarihleri arası katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük maaş farklarının da ödenebilmesi amacıyla sistemlerimizi kamu kurumlarımızın kullanımına açacağız."