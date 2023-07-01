Bora Akkaş'ın eşi Oben Alkan'ın hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Oben Alkan kaç yaşında ve nereli soruları merak konusu oldu. Peki, Oben Alkan kimdir? Bora Akkaş'ın eşi Oben Alkan kaç aylık hamile? Oben Alkan kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Nesrin Cavadzade'nin Uraz Kaygılaroğlu ile samimi anları gündem olurken, aynı videoda oyuncu Bora Akkaş'ın Cavadzade'nin göğsüne para sıkıştırdığı anlar da çok konuşuldu. Sosyal medyada gündeme gelen haberlerin ardından Bora Akkaş'ın eşi Oben Alkan merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Oben Alkan kaç yaşında ve ne iş yapıyor soruları araştırılmaktadır. Peki, Oben Alkan kimdir? Bora Akkaş'ın eşi Oben Alkan kaç aylık hamile? Oben Alkan kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

BORA AKKAŞ OBEN ALKAN NE ZAMAN EVLENDİ?

Genç oyuncu Bora Akkaş, iki yıldır aşk yaşadığı sosyal medya fenomeni Oben Alkan ile Milano'da nikah masasına oturdu. Genç çifti en mutlu gününde yakın arkadaşları Uraz Kaygılaroğlu da yalnız bırakmadı. Yağmur Zamanı, Geniş Aile, Bebek İşi, Aslan Ailem, Kurşun, Tutunamayanlar ve Yeşilçam gibi birçok başarılı projede yer alan 32 yaşındaki başarılı oyuncu Bora Akkaş, uzun süredir aşk yaşadığı fenomen Oben Alkan ile nikah masasına oturdu.

OBEN ALKAN KİMDİR?

Oben Alkan, oyuncu Bora Akkuş ile Milano'daki Türkiye Başkonsolosluğu'nda kıyılan nikahla dünyaevine girmiştir. Alkan, sosyal medya içerik üreticiliği yapmaktadır. Sosyal medya hesabından paylaştığı yemek ve vlog videolarıyla tanınmaktadır. Oben Alkan'ın İnstagram'da 188 bin takipçisi bulunmaktadır.