OBB'den çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği yapıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından şehirde bulunan çölyak hastaları için başlatılan proje çerçevesinde yapılan gerekli incemeler sonrası seçilen hastalar için temin edilen glütensiz ürünler belirli aralıklarla vatandaşlara ulaştırılıyor. Tek tedavisi glütensiz besin diyeti olan çölyak hastalarının ürünleri, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmaya devam ediyor.

9 Mayıs Dünya Çölyak Hastaları Günü'nde de onları unutmayan Büyükşehir Belediyesi, glütensiz un, ekmek karışımı, makarna, pirinç, kurabiye, yulaf ezmesi, cips, kakao, puding gibi ürünlerin içerisinde bulduğu koliler ile hastaların kapısını çaldı.

Projeden memnun olduklarını dile getiren çölyak hastaları, "Öncelikle bu hizmetten dolayı Ordu Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz. Bilindiği gibi bu ürünleri bulmakta zorlanıyoruz. Böyle bir durumda bizlere yapılan bu yardımlardan kaynaklı oldukça memnunuz. Bizler için yapılan bu proje çok ince bir düşünce. Allah razı olsun" şeklinde konuştular.

Çölyak hastalığı nedir?

Buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan glüten isimli bir maddeye vücut bağışıklık sistemi tarafından verilen anormal yanıt sonucu ortaya çıkan bir hastalık olan çölyak, genellikle 1 yaşından sonra glüten içeren besinlerin tüketilmeye başlanması ile birlikte ortaya çıkıyor.