ÖABT soruları ve cevapları| ÖABT soruları ne zaman açıklanır? ÖABT soruları açıklandı mı?

KPSS ÖABT sınavı vatandaşın merak ettikleri arasında yer alıyor. ÖABT sınavının soru ve cevapları vatandaş tarafından araştırılıyor. Öğretmen kadrolarına atanmak isteyen adayların girdiği sınavın süresi araştırılmakta. Peki, ÖABT soruları ne zaman açıklanır? ÖABT soruları açıklandı mı?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ya da kısaca Kpss, 18/3/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na istinaden ilk olarak 2002 yılında ÖSYM tarafından hazırlanıp, uygulanmaya konmuştur ÖABT sınavına giren adaylar ise ÖABT soruları ne zaman açıklanır? ÖABT soruları açıklandı mı? sorularına yanıt arıyor.

ÖABT SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

Kpss ÖABT 2023 soru kitapçığı ve cevap anahtarı henüz adayların erişimine açılmadı. İkinci oturum 16.45'te sona ermesinin ardından il bir saat içerisinde soru kitapçığı ve cevap anahtarının adaylar ile paylaşılacağı tahmin ediliyor. https://ais.osym.gov.tr Adresi üzerindeki duyurular bu süreçte aktif olarak takip ediliyor ve yapılacak olan duyurular bekleniyor. Soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayınlanmasının ardından resmi internet sitesi üzerinde gerekli bilgilendirmeler yer alacak.

ÖABT SORULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖABT sorularının 16.45'te yapılacak olan oturumun ardından adaylar ile bir saat içerisinde paylaşılacağı öngörülüyor. Daha önce gerçekleştirilmekte olan birçok sınavda soru kitapçığı ve cevap anahtarı bu şekilde adayların erişime açılmıştı.

KPSS ÖABT KAÇ DAKİKA?

6 Ağustos tarihinde uygulanacak olan ÖABT sınavı saat 10.15'te başlayacak ve 12.45'te sona erecek. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 75 sorudan oluşmaktadır ve sınava katılan adaylara sınav için verilen süre 120 dakikadır.

6 AĞUSTOS KPSS ÖABT KAÇ DAKİKA SÜRECEK, KAÇ SORU?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen tüm adayların girmesi gereken KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) bu yıl 6 Ağustos'ta düzenlenecek. Sınıf Öğretmenliği ve Yabancı Dil (İngilizce) alanlarında alan bilgisi ile ilgili 45 soru, alan eğitimi ile ilgili 30 soru; diğer tüm alanlarda ise alan bilgisi ile ilgili 60 soru, alan eğitimi ile ilgili 15 soru sorulacaktır.