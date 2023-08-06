ÖABT SORULARI VE CEVAPLARI 2023: ÖABT soruları ne zaman açıklanacak? KPSS ÖABT soru kitapçığı ve cevap anahtarı!

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen adayların katıldığı ÖABT soruları ne zaman açıklanacak? Merak ediliyor. Peki, ÖABT soruları ne zaman açıklanacak? ÖABT kitapçık ne zaman açıklanır? İşte KPSS ÖABT soru kitapçığı ve cevap anahtarı hakkında merak edilen tüm detaylar!

Kpss ÖABT soru kitapçığı ve cevap anahtarı sınavını tamamlamakta olan adaylar tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde ÖABT soruları ne zaman açıklanacak? Sorusu ile birlikte araştırılıyor. KPSS ÖABT soru kitapçığı ve cevap anahtarı özellikle sınav sorularını kontrol etmek isteyen adaylar tarafından araştırılmakta. Peki, ÖABT soruları ne zaman açıklanacak? ÖABT kitapçık ne zaman açıklanır? İşte KPSS ÖABT soru kitapçığı ve cevap anahtarı hakkında merak edilen tüm detaylar!

ÖABT SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

KPSS ÖABT 2023 soru kitapçığı ve cevap anahtarı henüz adayların erişimine açılmadı. İkinci oturum 16.45'te sona ermesinin ardından il bir saat içerisinde soru kitapçığı ve cevap anahtarının adaylar ile paylaşılacağı tahmin ediliyor. https://ais.osym.gov.tr Adresi üzerindeki duyurular bu süreçte aktif olarak takip ediliyor ve yapılacak olan duyurular bekleniyor. Soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayınlanmasının ardından resmi internet sitesi üzerinde gerekli bilgilendirmeler yer alacak.

ÖSYM AİS EKRANI 2023

ÖABT SORULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖABT sorularının 16.45'te yapılacak olan oturumun ardından adaylar ile bir saat içerisinde paylaşılacağı öngörülüyor. Daha önce gerçekleştirilmekte olan birçok sınavda soru kitapçığı ve cevap anahtarı bu şekilde adayların erişime açılmıştı.