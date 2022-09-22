ÖABT sınavına katılacak olan adaylar heyecanla sınav yerlerinin belli olmasını bekliyordu. Adaylar bekleyiş devam ederken internet üzerinde ÖABT Sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Sorusunu sık sık aratmaktaydı. Peki, ÖABT Sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ÖABT Sınav yerleri açıklandı mı?

KPSS ÖABT sınav giriş yerleri belli oldu mu? ÖABT giriş belgesi nereden bakılır? ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

Öabt sınav yerleri birçok kişi tarafından heyecanla bekleniyordu. Adaylar sınav giriş belgelerini alabilmek için sistemde yer alan sınav giriş belgesi ekranının açılmasını heyecanla bekliyordu. Peki, ÖABT Sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ÖABT Sınav yerleri açıklandı mı?

ÖABT SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların uzun süredir beklemekte olduğu sınav belgesi ekranının açılmasının ardından ÖABT sınav yerleri belli oldu. Aşağıda yer alan ekrandan sınav belgenizi alarak sınav yerinizi öğrenmeniz mümkün.

ÖABT SINAV YERLERİ ÖĞRENME EKRANI

ÖABT NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

ÖSYM'nin yayınladığı KPSS sınav takvimi şu şekilde;

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, 18 Eylül tarihinde 10:15'te yapılmışken,

KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu, 18 Eylül tarihinde saat 14.45'te gerçekleşti. Peki, KPSS ÖABT ne zaman?

KPSS Lisans sınavı ÖSYM takvimine göre, 24- 25 Eylül tarihinde uygulanacak.

KPSS ÖABT, Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı ise 2 Ekim tarihinde 10:15'te yapılacak.

KPSS ÖABT İmam- Hatip Lisesi meslek dersleri sınavı ise saat 14:45'te başlayacak.