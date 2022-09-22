ÖABT sınav giriş belgesi yayınlandı mı? ÖABT sınavı ne zaman? ÖABT sınav yerleri açıklandı mı? ÖABT giriş belgesi sorgulama ekranı 2022!

Geçtiğimiz Pazar günü KPSS Genel Yetenek, Eğitim bilimleri ve Genel Kültür sınavları gerçekleşti. Ardından ise ÖABT KPSS sınavının tarihi merak edildi. ÖABT KPSS sınavına girecek adaylar merakla sınav tarihini bekliyor. Peki, ÖABT sınav giriş belgesi yayınlandı mı? ÖABT sınavı ne zaman? ÖABT sınav giriş yerleri belli mi? ÖABT giriş belgesi sorgulama ekranı 2022!

Öabt sınavı ile öğretmen olmak isteyen adaylar sınav tarihini araştırıyor. KPSS Öğretmenlik Alan Sınavı tarihi öğretmen adaylarının gündeminde yer alıyor. ÖABT hangi tarihte, ÖABT ne zaman? Gibi sorular öğretmen adaylarının merak ettiği sorular arasında yer alıyor. ÖABT sınav giriş belgesi yayınlandı mı? ÖABT sınavı ne zaman? ÖABT sınav giriş yerleri belli mi? ÖABT giriş belgesi sorgulama ekranı 2022! İşte KPSS ÖABT sınav tarihi

ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

KPSS ÖABT sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. ÖSYM tarafından yayınlanacak olan ÖABT sınav giriş belgeleri yayınlandığında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr sitesinden erişim sağlayabilirsiniz.

ÖABT NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

ÖSYM'nin yayınladığı KPSS sınav takvimi şu şekilde;

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, 18 Eylül tarihinde 10:15'te yapılmışken,

KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu, 18 Eylül tarihinde saat 14.45'te gerçekleşti. Peki, KPSS ÖABT ne zaman?

KPSS Lisans sınavı ÖSYM takvimine göre, 24- 25 Eylül tarihinde uygulanacak.

KPSS ÖABT, Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı ise 2 Ekim tarihinde 10:15'te yapılacak.

KPSS ÖABT İmam- Hatip Lisesi meslek dersleri sınavı ise saat 14:45'te başlayacak.