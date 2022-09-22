Geçtiğimiz Pazar günü KPSS Genel Yetenek, Eğitim bilimleri ve Genel Kültür sınavları gerçekleşti. Ardından ise ÖABT sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağı araştırıldı. Peki, ÖABT sınav giriş belgeleri yayınlandı! ÖABT sınav giriş yerleri belli oldu mu? ÖABT giriş belgesi nereden bakılır? ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

KPSS ÖABT sınav giriş yerleri belli oldu mu? ÖABT giriş belgesi nereden bakılır? ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

Öğretmen olmak isteyen adaylar Öabt, Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı ise 2 Ekim tarihinde 10:15'te yapılacak olan sınava girecek. KPSS Öğretmenlik Alan Sınavı giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar ise ÖABT sınav giriş belgelerini araştırıyor. ÖABT sınav giriş yerleri belli oldu mu? ÖABT giriş belgesi nereden bakılır? ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

ÖABT SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

2 Ekim tarihinde gerçekleşecek olan ÖABT, Öğretm3n Alan Bilgisi sınavına dair bilgiler paylaşıldı. ÖSYM, ÖABT sınav giriş belgelerini yayınladı. Öğretmenler, ÖABT sınav yerlerini nereden öğreneceğini araştırıyor. ÖABT sınav giriş belgeleri https://ais.osym.gov.tr/ adresinden erişime açıldı.

ÖSYM'nin duyurusu ise şöyle oldu;

"2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 22 Eylül 2022 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ÖABT KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI 2022!