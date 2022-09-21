ÖABT ne zaman, hangi tarihte? ÖABT giriş belgesi yayınlandı mı? ÖABT sınav tarihi belli oldu mu? ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

Geçtiğimiz Pazar günü KPSS Genel Yetenek, Eğitim bilimleri ve Genel Kültür sınavları gerçekleşti. Ardından ise ÖABT KPSS sınavının tarihi merak edildi. ÖABT KPSS sınavına girecek adaylar merakla sınav tarihini bekliyor. Peki, ÖABT ne zaman, hangi tarihte? ÖABT giriş belgesi yayınlandı mı? ÖABT sınav tarihi belli oldu mu?

KPSS Lisans ne zaman açıklanacak? KPSS Lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanıyor? KPSS Lisans sınavı açıklanma tarihi!

ÖABT sınavı ile öğretmen olmak isteyen adaylar sınav tarihini araştırıyor. KPSS Öğretmenlik Alan Sınavı tarihi öğretmen adaylarının gündeminde yer alıyor. ÖABT hangi tarihte, ÖABT ne zaman? Gibi sorular öğretmen adaylarının merak ettiği sorular arasında yer alıyor. İşte KPSS ÖABT sınav tarihi, ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

ÖABT NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

ÖSYM'nin yayınladığı KPSS sınav takvimi şu şekilde;

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, 18 Eylül tarihinde 10:15'te yapılmışken,

KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu, 18 Eylül tarihinde saat 14.45'te gerçekleşti. Peki, KPSS ÖABT ne zaman?

KPSS Lisans sınavı ÖSYM takvimine göre, 24- 25 Eylül tarihinde uygulanacak.

KPSS ÖABT, Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı ise 2 Ekim tarihinde 10:15'te yapılacak.

KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

KPSS ÖABT sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. ÖSYM tarafından yayınlanacak olan ÖABT sınav giriş belgeleri yayınlandığında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr sitesinden erişim sağlayabilirsiniz.