2 Ekim tarihinde gerçekleştirilen KPSS ÖABT Sınavının tamamlanması ile birlikte birçok aday ÖABT Ne zaman açıklanacak? Sorusunu merak etmeye başladı. Adaylar internet üzerinde sık sık ÖABT Ne zaman açıklanacak? Sorusunu araştırıyor. Peki, ÖABT Ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS ÖABT Ne zaman açıklanacak?

Öabt Ne zaman açıklanacak? Sorusu, ÖABT Sınavının tamamlanması ile birlikte birçok kişinin merak ettiği bir soru haline geldi. Bu nedenle vatandaşlar ve sınava katılan adaylar, arama motorunda ÖABT Ne zaman açıklanacak? Sorusunu ve 2022 KPSS ÖABT Ne zaman açıklanacak? Sorusunu araştırmaya başladı. Peki, ÖABT Ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS ÖABT Ne zaman açıklanacak?

ÖABT NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen tüm adayların girmesi gereken Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ÖABT Sınavı, ÖSYM'nin sınav takvimine göre sınav sonuçları, 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.

Sınava katılan adaylar AÖBT sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.