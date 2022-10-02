2 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek olan KPSS ÖABT sınavı hakkında vatandaşlar birçok konuyu merak ediyor. Bu konular arasında ÖABT Kaçta bitiyor? Sorusu da yer alıyor. Sınav hakkında merak edilen ve sık sık araştırılan detaylardan bir tanesi olan ÖABT Kaçta bitiyor? Sorusunu sizler için yanıtladık. Peki, ÖABT Kaçta bitiyor? 2022 KPSS ÖABT Sınavı saat kaçta bitecek?

Öabt Kaçta bitiyor? Sorusu, 2 Ekim Pazar günü tarihinde gerçekleştirilecek olan KPSS ÖABT sınavının yaklaşması ile birlikte daha sık merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Soruyu merak eden birçok kişi internet üzerinde ÖABT Kaçta bitiyor? Sorusunu aratıyor. Sizler için bu soruyu haberimizde yanıtladık. Peki, ÖABT Kaçta bitiyor? 2022 KPSS ÖABT Sınavı saat kaçta bitecek?

ÖABT KAÇTA BİTİYOR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimine göre, 2022 KPSS ÖABT sınavı 2 Ekim 2022 tarihinde düzenlenecek. Pazar günü yapılacak sınav saat 10:15'te başlayacak. ÖABT'de 120 dakikalık testlerde ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde; 150 dakikalık testlerde ilk 110 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmek yasaktır. Yani sınavın ilk oturumu saat 12.45'te sona erecek.

ÖABT KAÇTA BAŞLADI?

2 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek olan KPSS ÖABT, farklı alanlarda yer alan soruların sorulmakta olduğu sınav 150 dakika sürecek olan sınavın sabah oturumu saat 10:15'te gerçekleştirilecek. Öğleden sonra oturumu ise 14.45'te yapılacak.