ÖABT Kaçta başlıyor? KPSS ÖABT Sınavı saat kaçta başlayacak? ÖABT Saat kaçta bitecek?

2 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek olan sınavın başlangıç saati, sınava katılacak olan adayların ve yanlarında refakat etmek isteyenlerin merak ettiği bir soru olarak ÖABT Kaçta başlıyor? Ve KPSS ÖABT Sınavı saat kaçta başlayacak? Şeklinde araştırılmaktadır. Peki, ÖABT Kaçta başlıyor? KPSS ÖABT Sınavı saat kaçta başlayacak? Saat kaçta bitecek?

Öabt Kaçta başlıyor? Sorusu, heyecanla beklenen sınav gününün gelmesinin ardından özellikle adaylar tarafından sık sık araştırmaya başlandı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilmekte olan KPSS ÖABT sınavı hakkında birçok konu merak ediliyor. Bunlardan bir tanesi de ÖABT Kaçta başlıyor? Sorusudur. Peki, ÖABT Kaçta başlıyor? KPSS ÖABT Sınavı saat kaçta başlayacak? Saat kaçta bitecek?

ÖABT KAÇTA BAŞLIYOR?

2 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek olan KPSS ÖABT, farklı alanlarda yer alan soruların sorulmakta olduğu sınav 150 dakika sürecek olan sınavın sabah oturumu saat 10:15'te gerçekleştirilecek. Öğleden sonra oturumu ise 14.45'te yapılacak.

KPSS ÖABT SINAVI SAAT KAÇTA BİTECEK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimine göre, 2022 KPSS ÖABT sınavı 2 Ekim 2022 tarihinde düzenlenecek. Pazar günü yapılacak sınav saat 10:15'te başlayacak. ÖABT'de 120 dakikalık testlerde ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde; 150 dakikalık testlerde ilk 110 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmek yasaktır. Yani sınavın ilk oturumu saat 12.45'te sona erecek.