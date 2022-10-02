ÖABT Kaç soru? Sorusu, 2 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek olan KPSS ÖABT sınavı girecek adayların en merak ettiği konular arasında yer alıyor ve ÖABT Kaç soru? Şeklinde sıklıkla araştırılıyor. Farklı alanlarda yer alan soruların sorulmakta olduğu sınav 150 dakika sürecek olan sınavın sabah oturumu saat 10:15'te gerçekleştirilecek. Peki ÖABT Kaç soru? 2022 KPSS ÖABT Sınavı kaç sorudan oluşuyor?

2022 KPSS ÖABT Sınavı kaç sorudan oluşuyor? Sorusu, sınava girecek olan adaylar ve sınava katılmayı düşünen kişiler tarafından sene içerisinde birçok kez araştırılmaktadır. ÖSYM tarafından gerçekleştirilmekte olan KPSS ÖABT sınavı hakkında birçok konu merak ediliyor. Bunlardan bir tanesi de ÖABT Kaç soru? Sorusu oluyor. Peki ÖABT Kaç soru? 2022 KPSS ÖABT Sınavı kaç sorudan oluşuyor?

ÖABT KAÇ SORU?

2 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek olan KPSS ÖABT, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Matematik (Lise) Fizik, Kimya/Kimya Teknolojisi gibi alanlarda yer alan soru sayısı 75 olacak ve 150 dakika sürecek olan sınavın sabah oturumu saat 10:15'te gerçekleştirilecek. öğleden sonra oturumu ise 14.45'te yapılacak.

Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Rehberlik, Beden Eğitimi, Okul Öncesi, İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri soru sayısı 75 olacak ve 120 dakika sürecek.

KPSS ÖABT ÖSYM HATIRLATMASI