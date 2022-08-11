ÖABT-Öğretmenlik alan bilgisi testine girecek olan adaylar tarafından en çok merak edilen sorular arasında ÖABT kaç dakika? Sorusu yer alıyor. ÖABT Kaç dakika? ÖABT Kaç sorudan oluşuyor?

ÖABT Kaç dakika? Sorusunu soran adayların merak ettiği bir diğer soru ise ÖABT Kaç sorudan oluşuyor? Sorusudur. Eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen kişilerin girdiği ÖABT Kaç dakika? ÖABT Kaç sorudan oluşuyor?

ÖABT KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 75 sorudan oluşmaktadır ve sınava katılan adaylara sınav için verilen süre 120 dakikadır.

ÖABT NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen tüm adayların girmesi gereken sınavdır. Toplam 75 farklı sorudan oluşan ÖABT, 18 farklı alandan oluşmaktadır.

ÖABT KAÇ SORUDAN OLUŞUYOR?

ÖABT- Öğretmenlik alan bilgisi testine girecek olan adaylara, alan eğitimi ile ilgili 30 soru; diğer tüm alanlarda ise alan bilgisi ile ilgili 60 soru, alan eğitimi ile ilgili 15 soru sorulacaktır.