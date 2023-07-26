ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan ÖABT sınavı, 6 Ağustos'ta yapılacak. Bu nedenle sınava girecek olan adaylar tarafından ÖABT giriş yerleri açıklandı mı 2023? Sorusu araştırılmakta. Peki, ÖABT giriş yerleri açıklandı mı 2023? ÖABT giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖABT 2023 giriş yerleri ve hakkında merak edilenler!

Öabt giriş yerleri açıklandı mı 2023? Araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen adayların katılmakta olduğu bu sınav hakkında birçok detay merak ediliyor. Peki, ÖABT giriş yerleri açıklandı mı 2023? ÖABT giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖABT 2023 giriş yerleri ve hakkında merak edilenler!

ÖABT GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI 2023?

ÖABT giriş yerlerinin açıklanmasına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı. ÖSYM tarafından yapılacak duyuru ile birlikte ÖABT giriş yerleri hakkında merak eden soruların yanıt bulması bekleniyor. Sınava katılacak olan adaylar ÖABT giriş yerlerini takibe devam ediyor. Yapılacak olan açıklamalarda dahilinde haberimiz güncellenecektir.