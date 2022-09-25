ÖABT Bugün Nüfus Müdürlükleri açık mı? 25 Eylül 2022 Nüfus Müdürlükleri açık mı, kapalı mı? 25 Eylül Nüfus Müdürlükleri çalışma saatleri!

KPSS 2022 Sınavı Genel Yetenek oturumu tarihi 18 Eylül iken, Alan Bilgisi oturumu 24- 25 Eylül tarihlerinde uygulanacak. KPSS ÖABT sınavı ise 2 Ekim tarihinde 10:15'te yapılacak. 25 tarihinde KPSS sınavına girecek olan adayların merak ettikleri var. Peki, ÖABT Bugün Nüfus Müdürlükleri açık mı? 25 Eylül 2022 Nüfus Müdürlükleri açık mı, kapalı mı?

Kpss 2022 Sınavı Genel Yetenek oturumu tarihi 18 Eylül iken, Alan Bilgisi oturumu ve ÖABT sınavı 24- 25 Eylül tarihlerinde uygulanacak olan KPSS sınavına girecek adaylar 24 Eylül tarihinde Nüfus Müdürlüklerinin açık olup olmadığını merak ediyor. Sınav günü Nüfus cüzdanını unutan adaylar Nüfus Müdürlüğü'nden geçiçi olarak T.C. kimlik alabiliyor. Bu nedenle merak edilen konu ise ÖABT Bugün Nüfus Müdürlükleri açık mı? 25 Eylül 2022 Nüfus Müdürlükleri açık mı, kapalı mı? 24 Eylül Nüfus Müdürlükleri çalışma saatleri!

ÖABT BUGÜN NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK MI?

KPSS 2022 Sınavı Genel Yetenek oturumu tarihi 18 Eylül iken, Alan Bilgisi oturumu 24- 25 Eylül tarihlerinde uygulanacak olan KPSSÖABT sınavına girecek adayların Nüfus cüzdanını unutması halinde Nüfus Müdürlüğü'nden geçici olarak T.C. kimlik alabiliyor. Bu nedenle KPSS sınavının olduğu 24 Eylül gününde Nüfus Müdürlükleri hizmet verecek. İstanbul Valiliği'nin konu ile duyurusu şöyle oldu;

"ÖSYM Başkanlığı tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022¬-KPSS) 18 Eylül 2022 ve 24¬-25 Eylül 2022 tarihlerinde yapılacaktır.

Sınava katılacak adaylardan, Nüfus Cüzdanı veya T.C Kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyenlere "Sınav Giriş Belgesi" ile 2 (iki) adet fotoğrafını yanında getirmeleri halinde yeni T.C Kimlik Kartı düzenleninceye kadar geçerli olmak üzere "Geçici Kimlik Belgesi" verilecektir.

Bu nedenle? 18 Eylül 2022 Pazar günü 07:00¬-14:30 saatleri arasında; Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu İlçe Nüfus Müdürlükleri açık bulundurulacaktır.

24 Eylül 2022 Cumartesi günü 07:00¬-14:30, 25 Eylül 2022 Pazar günü 07:00¬-10:00 saatleri arasında Avcılar, Beşiktaş, Fatih, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer İlçe Nüfus Müdürlükleri açık bulundurulacaktır."