2022 Yılında ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan 2 Ekim tarihindeki ÖABT sınavının yaklaşması ile birlikle birçok kişi ÖABT Açılımı nedir? Sorusunu merak ediyor ve araştırıyor. ÖABT Açılımı nedir? Ve KPSS ÖABT Sınavının açılımı nedir? Soruları, konuya daire en sık araştırılan sorulardır. Peki, ÖABT Açılımı nedir? KPSS ÖABT Sınavının açılımı nedir? ÖABT Neyin kısaltması?

Öabt Açılımı nedir? Sorusu 2022 yılında gerçekleşecek olan ÖABT sınavının tarihinin yaklaşması sebebi ile birlikte daha çok araştırılmaya ve merak edilmeye başlandı. Bu nedenle özellikle adaylar başta olmak üzere birçok kişi ÖABT Açılımı nedir? Sorusunu araştırıyor. Bu haberimizde sizler için ÖABT Açılımı nedir? Sorusunu yanıtladık. Peki, ÖABT Açılımı nedir? KPSS ÖABT Sınavının açılımı nedir? ÖABT Neyin kısaltması?

ÖABT AÇILIMI NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen tüm adayların girmesi gereken sınavdır. Ayrıca ÖABT kısaltmasının açılımı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'dir. Toplam 75 farklı sorudan oluşan ÖABT, 18 farklı alandan oluşmaktadır.

ÖABT KAÇ SORU?

2 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek olan KPSS ÖABT, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Matematik (Lise) Fizik, Kimya/Kimya Teknolojisi gibi alanlarda yer alan soru sayısı 75 olacak ve 150 dakika sürecek olan sınavın sabah oturumu saat 10:15'te gerçekleştirilecek. öğleden sonra oturumu ise 14.45'te yapılacak.

Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Rehberlik, Beden Eğitimi, Okul Öncesi, İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri soru sayısı 75 olacak ve 120 dakika sürecek.