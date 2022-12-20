O Ses Türkiye'nin geleneksel yılbaşı özel programı hangi ünlülerin jüri koltuğuna oturacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Peki, O Ses Yılbaşı programına kimler katılıyor? 2023 O Ses Yılbaşı ünlü yarışmacılar kimler? O ses Türkiye Yılbaşı özel programının jüri koltuğunda hangi ünlüler yer alacak? O ses Türkiye yılbaşı özel programı ne zaman ,saat kaçta hangi kanalda? O ses Türkiye 'nin yarışmacıları beli oldu mu? İşte konu hakkında merak edilenler...

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği O Ses Türkiye yeni yıl özel bölümü için start verdi. Tv8 ekranlarında yayınlanan ve yılbaşı akşamlarının vazgeçilmezi olan O Ses Türkiye'nin jürisinde yer alacak isimler belli oldu. Peki, O Ses Yılbaşı programına kimler katılıyor? 2023 O Ses Yılbaşı ünlü yarışmacılar kimler? O ses Türkiye Yılbaşı özel programının jüri koltuğunda hangi ünlüler yer alacak? O ses Türkiye yılbaşı özel programı ne zaman ,saat kaçta hangi kanalda? O ses Türkiye 'nin yarışmacıları beli oldu mu? Detaylar haberimizde...

O SES TÜRKİYE YILBAŞI GECESİ JÜRÜLERİ KİMLER?

O Ses Türkiye yılbaşı gecesi programının jürilerinin kimler olacağı konusunda henüz Acun Ilıcalı veya TV8 tarafından bir açıklama yapılmadı. Ancak sosyal medyada yer alan haberlere göre O Ses Türkiye'de yılbaşında jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Yıldız Tilbe, Seda Sayan ve Murat Boz oturacak.

O SES TÜRKİYE'NİN YARIŞMACILARI BELİ OLDU MU?

O Ses Türkiye yılbaşı programında her yıl spor, televizyon, sinema ve magazin dünyasından ünlü isimler seslendirdikleri şarkılarla yer alıyor. 2023 yılbaşı gecesi için de yarışmaya kimlerin katılacağı pek çok işi tarafından merak ediliyor. Ancak şu an için konuyla ilgili bir bilgi bulunmuyor.

O SES TÜRİYE YILBAŞI ÖZEL PROGRAMINDA HADİSE NEDEN YOK?

31 Aralık Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünün jüri koltuğunda oturacak isimler belli oldu. Ekran dünyasının yıldız isimlerinin müzik yeteneklerini sergileyeceği O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde jüri koltuğun oturacak ünlüler Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan yarışmacılara puan verecek. Jüri, bu özel gecede birbirinden ünlü isimler için dönecek ve en beğendikleri yarışmacıları kendi takımlarına dahil etmeye çalışacak. Jüride Hadise'nin yer almaması dikkatlerden kaçmazken, sosyal medyada tartışmalara neden oldu.