O Ses Türkiye Yılbaşı Özel her sene olduğu gibi bu sene de 31 Aralık akşamı izleyicisi ile buluştu. O Ses Türkiye Yılbaşı özel programı kim kazandı? sorusu araştırılıyor. Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı kim kazandı? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel hangi ünlü kazandı? O Ses Türkiye kazanan isim kim? İşte detaylar...

O Ses Türkiye kim kazandı? Jüri kadrosunda Ebru Gündeş, Yıldız Tilbe, Seda Sayan ve Murat Boz'un yer aldığı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel yarışmasının kimin kazandığı merak konusu oldu. Yılbaşı akşamı O Ses Türkiye programını izleyen kullanıcılar O Ses Türkiye Yılbaşı kim kazandı? sorusunu araştırılıyor. Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı kim kazandı? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel hangi ünlü kazandı? O Ses Türkiye kazanan isim kim? Detaylar haberimizde...

O SES TÜRKİYE YILBAŞI JÜRİLERİ KİM?

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının merakla beklenen fragmanı yayınlandı. Jüri kadrosunda Ebru Gündeş, Yıldız Tilbe, Seda Sayan ve Murat Boz'un yer aldığı O Ses Türkiye bu sene de yılbaşı akşamı ekranlara gelecek.

O SES TÜRKİYE YARIŞMACILARI KİM?

O Ses Türkiye yılbaşı programında yer alacak bazı isimler şöyle;

Selin Şekerci -Selçuk Yöntem,

Aslıhan Malbora,

Aytaç Şaşmaz,

Kadir Doğulu - Neslihan Atagül,

Danla Bilic- Cemal Can Canseven,

Chaby Han,

Edis,

KÖFN,

Cemre Baysel,

Melis Sezen,

Ayça Ayşin Turan,

Alina Boz,

Talat Bulut,

Kerem Alışık,

Ebru Şahin,

Onur Buldu,

Bestemsu Özdemir,

Şafak Sezer,

Büşra Pekin,

Nilsu Berfin Aktaş,

Hazal Subaşı