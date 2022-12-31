O Ses Türkiye Yılbaşı Özel her sene olduğu gibi bu sene de 31 Aralık akşamı izleyicisi ile buluştu. O Ses Türkiye Yılbaşı özel programı canlı mı? sorusu araştırılıyor. Peki, O Ses Türkiye yılbaşı canlı mı? 2022 O Ses Türkiye yılbaşı özel canlı mı yayınlanıyor? İşte detaylar...

Jüri kadrosunda Ebru Gündeş, Yıldız Tilbe, Seda Sayan ve Murat Boz'un yer aldığı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı canlı mı? sorusu merak konusu oldu. Yılbaşı akşamı O Ses Türkiye programını izleyen kullanıcılar canlı mı? sorusu araştırılıyor. Peki, O Ses Türkiye yılbaşı canlı mı? 2022 O Ses Türkiye yılbaşı özel canlı mı yayınlanıyor? Detaylar haberimizde...

O SES TÜRKİYE YILBAŞI JÜRİLERİ KİM?

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının merakla beklenen fragmanı yayınlandı. Jüri kadrosunda Ebru Gündeş, Yıldız Tilbe, Seda Sayan ve Murat Boz'un yer aldığı O Ses Türkiye bu sene de yılbaşı akşamı ekranlara gelecek.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI CANLI MI?

Yılbaşı akşamı özel yayınlanan O Ses Türkiye canlı mı? sorusu merak konusu oldu. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı bant yayın olarak gerçekleşmektedir.