O Ses Türkiye yılbaşı 2023 ne zaman başlıyor ve O Ses Türkiye yılbaşı konukları kimler olduğu merak ediliyor. TV8 ekranlarının fenomen yarışması O Ses Türkiye'nin bu yılki jüri kadrosunda kimler olacağı ve konukları belli oldu mu soruları gündeme geliyor. O Ses Türkiye yılbaşı 2023 ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye yılbaşı konukları kimler? sorularına yanıt aranıyor. Peki, O Ses Türkiye yılbaşı 2023 ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye yılbaşı konukları kimler?

O Ses Türkiye Yılbaşı'nın jüri üyeleri ve yarışmacıları belli oldu

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığıyla her yıl TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı, 31 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak. O Ses Türkiye yılbaşı 2023 ne zaman başlıyor ve O Ses Türkiye yılbaşı konukları kimler olduğu merak ediliyor. O Ses Türkiye yılbaşı 2023 ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye yılbaşı konukları kimler? soruları gündeme geliyor. O Ses Türkiye yılbaşı 2023 ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye yılbaşı konukları kimler? Detaylar haberimizdedir…

O SES TÜRKİYE YILBAŞI KONUKLARI KİMLER?

Birsen Altuntaş'ın haberi göre, son dakika bir değişiklik olmadığı takdirde Talat Bulut, Kerem Alışık, Ebru Şahin, Onur Buldu, Alina Boz, Melis Sezen, Cemre Baysel, Selin Şekerci, Nilsu Berfin Aktaş, Büşra Pekin ve Aslıhan Malbora yarışmada performans sergileyecek. Yarışmada ayrıca sosyal medya fenomenleri Cemal Can ile Danla Biliç de şarkı söyleyecek.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

Yarışmanın jüri koltuğunda ise Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan yer alacaktı. Ancak son dakika yapılan değişiklerin ardından Beyazıt Öztürk'ün yerine Murat Boz olacak. Öte yandan Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti de gecede "Çift Terapisi" adlı oyunlarını sahneleyecek.