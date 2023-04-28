O Ses Türkiye Rap ne zaman başlıyor ve O Ses Türkiye Rap jürileri kim olduğu merak ediliyor. Uzun süredir beklenen ve merak edilen "O Ses Türkiye Rap" çekimlerine başladı. O Ses Türkiye Rap ne zaman başlıyor ve O Ses Türkiye Rap jürileri kim olacağı gündeme geliyor. Peki, O Ses Türkiye Rap ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye Rap jürileri kim?

O Ses Türkiye Rap yeni sezona ve yeni jüri üyeleri ile yayın hayatına başlıyor. O Ses Türkiye Rap jürileri kim ve O Ses Türkiye Rap ne zaman başlıyor soruları gündeme geliyor. Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'de yayınlanan O Ses Türkiye Rap, yeni sezonda da izleyici karşısına çıkacak. O Ses Türkiye Rap ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye Rap jürileri kim? Detaylar haberimizdedir…

O SES TÜRKİYE RAP NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Güçlü kadrosuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan O Ses Türkiye Rap'in kadrosunda Hadise, Eypio, Murda, Mero ve Sefo yer alıyor. Bu yıl bir ilk olarak beş kişinin yer alacağı jürideMurda ve Meroaynı koltukta birlikte jüri üyeliği yapacak. "O Ses Türkiye Rap" yeni sezonuyla çok yakında Exxen'de. Yarışmanın ilk bölüm çekimlerinden de fotoğraflar geldi.

O SES TÜRKİYE RAP JÜRİLERİ KİM?

Uzun süredir beklenen ve merak edilen "O Ses Türkiye Rap" çekimlerine başladı. Sefo'nun jüri kadrosuna dahil olduğu yarışma yeni sezonda Exxen'de izleyiciyle buluşacak. Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'de yayınlanan O Ses Türkiye Rap, yeni sezonda da izleyici karşısına çıkacak. Şarkıları dillere destan olan Sefo ise yeni sezonda kadroya dahil oldu.