O Ses Türkiye Rap çekimlerinin başlanmasının ardından O Ses Türkiye jüri üyeleri araştırılıyor. Peki, O Ses Türkiye Rap jürileri kimler? İşte detaylar...

Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'de yayınlanan O Ses Türkiye Rap, yeni sezonda da izleyici karşısına çıkacak. Şarkıları dillere destan olan Sefo ise yeni sezonda kadroya dahil oldu. O Ses Türkiye Rap jüri üyeleri araştırılıyor. Peki, O Ses Türkiye Rap jürileri kimler? O Ses Türkiye Rap 2.sezon jürileri!

O SES TÜRKİYE RAP JÜRİLERİ KİMLER?

Güçlü kadrosuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan O Ses Türkiye Rap'in kadrosunda Hadise, Eypio, Murda, Mero ve Sefo yer alıyor. Bu yıl bir ilk olarak beş kişinin yer alacağı jürideMurda ve Meroaynı koltukta birlikte jüri üyeliği yapacak. "O Ses Türkiye Rap" yeni sezonuyla çok yakında Exxen'de. Yarışmanın ilk bölüm çekimlerinden de fotoğraflar geldi.