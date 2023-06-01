Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'de yayınlanan O Ses Türkiye Rap, yeni sezonuyla başlıyor. Yeni sezonu merakla beklenen "O Ses Türkiye Rap"in posteri ve ilk tanıtımı yayınlandı. Arama motorlarında ise O Ses Türkiye Rap fragmanı yayınlandı mı? O Ses Türkiye Rap fragmanı izle! O Ses Türkiye Rap fragmanı! araması yapıldı.

O Ses Türkiye Rap fragmanı yayınlandı mı? sorusu merak ediliyor. Exxen'de yayınlanan O Ses Türkiye Rap'in merakla beklenen fragmanı yayınlandı. Şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sefo, Hadise, Eypio, Murda ve Mero'nun jüri üyeliği yaptığı yarışmanın kadrosuna dahil oldu. Arama motorlarında ise O Ses Türkiye Rap fragmanı yayınlandı mı? O Ses Türkiye Rap fragmanı izle! O Ses Türkiye Rap fragmanı! araması yapılıyor.

O SES TÜRKİYE RAP FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Daha önce Hadise, Eypio, Murda ve Mero'nun jüri üyesi olduğu O Ses Türkiye Rap'in yeni kadrosunda Sefo da yer alıyor. Bilmem mi?, Affettim, Veda Saati ve Tutsak gibi şarkılarıyla geniş hayran kitlesine ulaşan Sefo'nun yer aldığı yarışmada birbirinden iyi performanslar izleyici ile buluşacak. O Ses Türkiye Rap'in ilk tanıtım fragmanı yayınlandı ve haberimizde yer alıyor.

O SES TÜRKİYE RAP NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Merakla beklenen yarışmanın jüri üyelerinin yer aldığı fragmanı paylaşılırken yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.