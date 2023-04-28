Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'de yayınlanan O Ses Türkiye Rap, yeni sezonda da izleyici karşısına çıkacak. Şarkıları dillere destan olan Sefo ise yeni sezonda kadroya dahil oldu. Peki, O Ses Türkiye Rap 2023 ne zaman başlayacak?

Uzun süredir beklenen ve merak edilen "O Ses Türkiye Rap" çekimlerine başladı. Sefo'nun jüri kadrosuna dahil olduğu yarışma yeni sezonda Exxen'de izleyiciyle buluşacak. O Ses Türkiye Rap 2023 ne zaman başlayacak?

O SES TÜRKİYE RAP 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Güçlü kadrosuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan O Ses Türkiye Rap'in kadrosunda Hadise, Eypio, Murda, Mero ve Sefo yer alıyor. Bu yıl bir ilk olarak beş kişinin yer alacağı jürideMurda ve Meroaynı koltukta birlikte jüri üyeliği yapacak. "O Ses Türkiye Rap" yeni sezonuyla çok yakında Exxen'de. Yarışmanın ilk bölüm çekimlerinden de fotoğraflar geldi.