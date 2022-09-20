Üye Girişi
Haberi Paylaş

O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye hangi gün başlıyor? O Ses Türkiye ne zaman?

Gündem Haberleri

O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye hangi gün başlıyor? O Ses Türkiye ne zaman?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışması O Ses Türkiye her sene büyük izleyici kitlesi kazanıyor. 4 ünlü jürisi ve çeşitli türden şarkı söyleyen yarışmacıları ile izleyiciyi her akşam ekrana kilitlemeyi başarıyor. Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye hangi gün başlıyor? O Ses Türkiye ne zaman?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Acun'un kaza yaptığını öğrenir öğrenmez hastaneye koştuFenerbahçe Başkanı Ali Koç, Acun'un kaza yaptığını öğrenir öğrenmez hastaneye koştu Kaza Geçiren Acun Ilıcalı'dan Flaş Haber!Kaza Geçiren Acun Ilıcalı'dan Flaş Haber! 20 Eylül 2022 Tv8 Yayın Akışı20 Eylül 2022 Tv8 Yayın Akışı

O Ses Türkiye yarışması her yaştan izleyici kitlesini barındırıyor. Her sene ekranlara gelen O Ses Türkiye yarışması izleyicinin ilgisini çekmekte. Her sene birçok yarışmacının katıldığı yarışmada heyecan dorukta geçiyor. İzleyicilerin merak ettikleri arasında ise O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye hangi gün başlıyor? O Ses Türkiye ne zaman? Soruları yer alıyor.

O SES TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışması O Ses Türkiye'nin bu sezon ne zaman başlayacağı hakkında henüz bir açıklama yayınlanmadı. İzleyicileri heyecanla ne zaman başlayacağını bekliyor.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

O Ses Türkiye Acun Ilıcalı Tv8 Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title