O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye hangi gün başlıyor? O Ses Türkiye ne zaman?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışması O Ses Türkiye her sene büyük izleyici kitlesi kazanıyor. 4 ünlü jürisi ve çeşitli türden şarkı söyleyen yarışmacıları ile izleyiciyi her akşam ekrana kilitlemeyi başarıyor. Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı O Ses Türkiye ne zaman başlıyor?

O SES TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışması O Ses Türkiye'nin bu sezon ne zaman başlayacağı hakkında henüz bir açıklama yayınlanmadı. İzleyicileri heyecanla ne zaman başlayacağını bekliyor.