Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, O Ses Türkiye jüriliği için kendisine teklif götürüldüğü iddiası üzerine açıklama yaptı. Yıldız Tilbe'nin açıklaması sonrasında O Ses Türkiye'nin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? Bu sene O Ses Türkiye Yok mu? İşte detaylar...

Ekranların sevilen yarışma programı olan O Ses Türkiye yeni sezonda TV8 ekranlarında yayınlanmaya hazırlanıyor. Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, O Ses Türkiye jüriliği için kendisine teklif götürüldüğü iddiası üzerine açıklama yaptı. Tilbe'nin açıklaması sonrasında kullanıcılar "Bu sene O Ses Türkiye yok mu?" sorusunu araştırmaya başladı. Yarışmanın ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? Bu sene O Ses Türkiye Yok mu? Detaylar haberimizde...

O SES TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

O Ses Türkiye geçtiğimiz sene 2 Ekim tarihinde başlamıştı. Bu sene O Ses Türkiye'nin ne zaman başlayacağı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

BU SENE O SES TÜRKİYE YOK MU?

Yıldız Tilbe, O Ses Türkiye için kendisine jüri teklifi yapıldığı iddiasını yalanlayarak, "Bana jüri teklifi gelmedi. Zaten bu sene O Ses Türkiye yokmuş bildiğim kadarıyla" ifadelerini kullandı. Tilbe'nin açıklamasının ardından gözler Acun Ilıcalı'ya çevrildi. Acun Medya'nın konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.