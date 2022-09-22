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O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? Bu sene O Ses Türkiye yok mu?

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O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? Bu sene O Ses Türkiye yok mu?

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, O Ses Türkiye jüriliği için kendisine teklif götürüldüğü iddiası üzerine açıklama yaptı. Yıldız Tilbe'nin açıklaması sonrasında O Ses Türkiye'nin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? Bu sene O Ses Türkiye Yok mu? İşte detaylar...

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Ekranların sevilen yarışma programı olan O Ses Türkiye yeni sezonda TV8 ekranlarında yayınlanmaya hazırlanıyor. Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, O Ses Türkiye jüriliği için kendisine teklif götürüldüğü iddiası üzerine açıklama yaptı. Tilbe'nin açıklaması sonrasında kullanıcılar "Bu sene O Ses Türkiye yok mu?" sorusunu araştırmaya başladı. Yarışmanın ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? Bu sene O Ses Türkiye Yok mu? Detaylar haberimizde...

O SES TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

O Ses Türkiye geçtiğimiz sene 2 Ekim tarihinde başlamıştı. Bu sene O Ses Türkiye'nin ne zaman başlayacağı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

BU SENE O SES TÜRKİYE YOK MU?

Yıldız Tilbe, O Ses Türkiye için kendisine jüri teklifi yapıldığı iddiasını yalanlayarak, "Bana jüri teklifi gelmedi. Zaten bu sene O Ses Türkiye yokmuş bildiğim kadarıyla" ifadelerini kullandı. Tilbe'nin açıklamasının ardından gözler Acun Ilıcalı'ya çevrildi. Acun Medya'nın konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? Bu sene O Ses Türkiye yok mu?

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

O Ses Türkiye Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Gündem Magazin Haberler

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