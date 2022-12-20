O Ses Türkiye 2023 Yılbaşında kimler var? O Ses yılbaşı programında jüriler ve yarışmacılar kimler olacak?
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O Ses Türkiye yılbaşı programının yarışmacıları ve jürideki isimleri belli oldu. Birbirinden ünlü isimlerin yer alacağı programda izleyiciler, O Ses Türkiye 2023 Yılbaşında kimler var? O Ses yılbaşı programında jüriler ve yarışmacılar kimler olacak? merak etti. İşte tüm isimler...
O Ses Türkiye Yılbaşı'nın jüri üyeleri ve yarışmacıları belli oldu. TV8 ekranlarının fenomen yarışması O Ses Türkiye'nın bu yılki jüri kadrosunda Ebru Gündeş, Murat Boz, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan yer alacak. Peki, O Ses Türkiye 2023 Yılbaşında kimler olacak? O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı jürileri kimler? O Ses Türkiye 2023 Yılbaşında şarkı söyleyecek ünlüler kimdir? İşte detaylar...
O Ses Türkiye yılbaşı programı 31 Aralık Cumartesi 2022 tarihinde TV8'de ekranlara gelecek.
TV8 ekranlarının fenomen yarışması O Ses Türkiye'nın bu yılki jüri kadrosunda Ebru Gündeş, Murat Boz, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan yer alacak.
Yılbaşı jürileri şöyle:
- - Ebru Gündeş
- - Murat Boz
- - Yıldız Tilbe
- - Seda Sayan
Birsen Altuntaş'ın haberi göre, son dakika bir değişiklik olmadığı takdirde Talat Bulut, Kerem Alışık, Ebru Şahin, Onur Buldu, Alina Boz, Melis Sezen, Cemre Baysel, Selin Şekerci, Nilsu Berfin Aktaş, Büşra Pekin ve Aslıhan Malbora yarışmada performans sergileyecek. Yarışmada ayrıca sosyal medya fenomenleri Cemal Can ile Danla Biliç de şarkı söyleyecek.
O Ses Yılbaşında kimler şarkı söyleyecek:
- Talat Bulut
- Kerem Alışık
- Ebru Şahin
- Onur Buldu
- Alina Boz
- Melis Sezen
- Cemre Baysel
- Selin Şekerci
- Nilsu Berfin Aktaş
- Büşra Pekin
- Aslıhan Malbora
- Cemal Can Canseven
- Danla Biliç
Yarışmanın jüri koltuğunda ise Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan yer alacaktı. Ancak son dakika yapılan değişiklerin ardından Beyazıt Öztürk'ün yerine Murat Boz olacak.
Öte yandan Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti de gecede "Çift Terapisi" adlı oyunlarını sahneleyecek.