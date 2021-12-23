O Ses Türkiye yılbaşı konukları merak edildi. Her yıl birbirinden ünlü isimler programa katılıyor. Peki bu yıl O Ses Türkiye yılbaşına kimler katılacak, kimler şarkı söyleyecek? O Ses Türkiye 2022 Yılbaşı konukları kimlerdir? 31 Aralık 2021 Cuma O Ses Türkiye yılbaşı özel ünlü konukları hangi isimler olacak? O Ses Türkiye yılbaşında şarkı söyleyecek ünlüler kimlerdir?

O SES TÜRKİYE YILBAŞI PROGRAMINA KİMLER KATILACAK 2022?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde sahneye çıkacak isimler netleşmeye başladı. 31 Aralık'ta yayınlanacak olan bölümde Mesut Özil, Müge Anlı ve Eda Ece gibi isimler sahneye çıkarak hünerlerini sergileyecek.

Jüri üyeliklerini Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un yaptığı O Ses Türkiye'nin 31 Aralık Cuma akşamı ekrana gelecek olan yılbaşı özel bölümünde seyirci karşısına çıkacak olan isimler yavaş yavaş belli olmaya başlıyor.

O Ses Türkiye 31 Aralık 2021 Cuma Yılbaşı Programına Katılacak Olan Ünlüler:

- Fahriye Evcen ve Barış Arduç ikilisi

- Burcu Özberk ve İlhan Şen ikilisi

- Murat Yıldırım

- Emre Belözoğlu

- Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal ikilisi

- Taner Ölmez

- Eser Yenenler

- Ezgi Mola

- Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu ikilisi

- Cemre Baysel

- Melis Sezen

- Zehra Güneş

- Mesut Özil

- Aleyna Kalaycıoğlu

- Engin Altan Düzyatan

SPOR DÜNYASININ SEVİLEN İSİMLERİ DE OLACAK

O Ses Türkiye yılbaşı bölümünde her yıl olduğu gibi bu sene de ünlü isimler yarışacak. Çekimleri 27 Aralık günü Maltepe Üniversitesi Yerleşkesi'nde yapılacak olan yılbaşı bölümünde Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil'in de yarışmada performans sergileyeceği ileri sürüldü.

BİRBİRİNDEN ÜNLÜ İSİMLER SAHNEYE ÇIKACAK

Öte yandan programında özel bölümünde Müge Anlı, Aşk Mantık İntikam dizisinin yıldızları Burcu Özberk ve İlhan Şen, Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, Yargı'nın başrol oyuncuları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu, Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece ve Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın sahne alacağı da konuşulanlar arasında.

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