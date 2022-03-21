O Kuş Buraya Gelecek filmi oyuncuları kim? O Kuş Buraya Gelecek filmi konusu, oyuncuları ve O Kuş Buraya Gelecek özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan O Kuş Buraya Gelecek filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. O Kuş Buraya Gelecek filmini izleyecek olanların merak ettiği O Kuş Buraya Gelecek konusu nedir, O Kuş Buraya Gelecek oyuncuları kimler ve O Kuş Buraya Gelecek özeti gibi konuları inceliyoruz.

O KUŞ BURAYA GELECEK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Büyük bir karışıklık sonucu başına türlü belalar açan Hakkı'nın atıldığı maceraları konu alan "O Kuş Buraya Gelecek" filmi tv'de ilk kez Kanal D'de. Hakkı, lüks bir otelde şoför olarak çalışmaktadır. Yeni görevi yurtdışından gelecek olan mimarı karşılamaktır. Konuğunu almak için havaalanına giden Hakkı, yanlışlıkla mimar yerine polis tarafından aranan bir kuş hırsızını arabasına alır. Sorunlar bununla da kalmaz, restorasyonu tamamlanmak üzere olan tarihi bir heykel de mimar sanılan kuş hırsızına verilir. Davetsiz misafirin yol açtığı sorunlarla uğraşmak zorunda kalan Hakkı bir yandan da sabırsız ve dominant eşi Sevda ve oteldeki rakibi Bayram ile baş etmeye çalışır.

O KUŞ BURAYA GELECEK FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen : Hayal Aslan Zade

Türü : Komedi

Yapım yılı: 2018

Oyuncular : Ufuk Özkan, Mehtap Bayri, Müşviq Şahverdiyev

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