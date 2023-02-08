O Kız yok mu? O Kız neden yok? Bugün O Kız yeni bölüm yayınlanacak mı?
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Kahramanmaraş'taki 7.7 şiddetindeki deprem çevre illerde yıkıcı etkilere yol açtı ve ülke gündeminin konusu tamamen deprem oldu TV dünyası da deprem gündemi ile yatıp kalkarken O Kız neden yok? Bugün O Kız yeni bölüm yayınlanacak mı merak edildi. Peki, O Kız yok mu?
8 Şubat 2023 günü yaşanan 7.6 ve 7.7'lik depremler ülkeyi derinden sarsarken TV eğlence programları ve diziler ekranda görülmedi. TV yayın akışlarını gören izleyiciler O Kız dizisini de göremeyince O Kız yok mu? O Kız neden yok? Bugün O Kız yeni bölüm yayınlanacak mı merak etti.
O KIZ BU AKŞAM YOK MU?
8 Şubat Çarşamba günü KANAL D yayın akışında O Kız yer almadı.