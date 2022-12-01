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O Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D O Kız yeni bölüm fragmanı izle! O Kız 12. bölüm fragmanı HD izle!

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O Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D O Kız yeni bölüm fragmanı izle! O Kız 12. bölüm fragmanı HD izle!

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi O Kız, yayınlandığı ilk günden beri büyük bir izleyici kitlesine hakim oldu. Diziyi sıkı sıkıya takip eden seyirciler ise O Kız yeni bölüm fragmanını araştırıyor. Peki, O Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D O Kız yeni bölüm fragmanı izle! O Kız 12. bölüm fragmanı HD izle!

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O Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu aratılıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan O Kız dizisinin son fragmanı merak edilenler arasında yer alıyor. O Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D O Kız yeni bölüm fragmanı izle! O Kız 12. bölüm fragmanı HD izle!

Yeni bölümün fragmanı izleyici ile buluştu.

Zeynep, binlerce genç kız gibi sosyal medya fenomeni olup, yaşadığı fakir hayattan kurtulmanın hayallerini kurar. Ama o, bunun için çabalarken bir yandan da babasına "annelik" yapmaktadır. Çünkü 45 yaşındaki koca adam, 5 yaşında bir çocuğun duygusuna ve zekasına sahiptir. Elindeki oyuncak arabası, çocuksu şakaları, küsüp barışmalarıyla tam bir çocuk adamdır Kadir. Ana rahminde boynuna dolanan bir kordona kurban gitmiştir. Kadir "Sınav" olarak doğmuştur, sadece anasına babasına değil aynı zamanda evladına. Öyle der dedesi Zeynep'e.

Zeynep'in hayalleri büyüktür ve halasının evinde yaşadığı sığıntılıktan, kuzenleriyle sığışamadığı emanet odadaki yer yatağından, onları mazeret edip halasını ezen eniştesinden, halasının öfkeli yorgunluğundan, imkansızlıktan, parasızlıktan kurtulmak istemektedir.

Yaşamak istediği hayatı yaşayan sosyetik fenomen Ozan'ın ise her hafta evine temizlikçi olarak gitmektedir. Zeynep bir gün o evde iş kadını Sitare ile tanışır. Sitare ise onlarca sosyal medya fenomenini yönlendiren menajerlik ajansının sahibi tam bir patroniçedir. Ve Ozan'ın gizli sevgilisi…

Erkan Petekkaya (Kadir)

Sezin Akbaşoğulları (Sitare)

Cengiz Orhonlu(Ozan)

Dilin Döğer (Zeynep)

Macit Koper (İsmail)

Asiye Dinçsoy (Türkan)

Orhan Kılıç (Fevzi)

Ayten Uncuoğlu (Fatma)

Münire Apaydın (Nimet)

Ilgın Çakır (Mine)

Melih Selçuk (Salih)

Ece Efe(İpek)

Göktuğ Yıldırım (Mustafa)

Cem Kurtoğlu (Arkın)

Deniz Bakacak (Seda)

Mustafa Konak (Yusuf)

Nehir Gökdemir (Esma)

Zeynep Sönmez (Seher)

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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