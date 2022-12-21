O Kız son bölüm izle! (VİDEO) O Kız 14. bölüm full HD izle! O Kız son bölümde neler oldu?

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O KIZ SON BÖLÜM İZLE

O Kız son bölüm izlemek için haberimizin detaylarında yer alan bilgiler ışığında O Kız dizisinin son bölümünü izleyebilirsiniz.

O KIZ 14. BÖLÜM İZLE

O Kız dizisinin son bölümünü izlemek için O Kız dizisini yayınlayan Kanal D yayın akışlarını veya Kanal D resmi internet sitesini takip edebilirsiniz.

O KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep'in Doruk ile olan görüntüleri ortaya çıkınca dengeler değişiyor. Sitare hastaneden taburcu olarak ipleri yeniden eline alıyor. Öte yandan evde zor zamanlar yaşayan Zeynep ve Kadir evi terk ediyor!

O KIZ KONUSU NEDİR?

Sıradan bir hayat süren Zeynep'in doğum gününde bir çanta dolusu para bulması bütün hayatını değiştirir. Bulduğu parayı eski hayatını geride bırakıp kendine zengin bir imaj vermek için kullanmaya karar veren Zeynep, gözde bekar Onur Köksal'ı hedef alır ve hem onu hem de Köksal ailesini cezbetmeye çalışır. Fakat Zeynep, cemiyete girmenin masallarda olduğu kadar basit olmadığı gibi geçmişinden kaçmanın da kolay olmadığını görecektir.

O KIZ OYUNCULARI