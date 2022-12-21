O Kız son bölüm izle! (VİDEO) O Kız 14. bölüm full HD izle! O Kız son bölümde neler oldu?
Gündem Haberleri
O Kız son bölüm TV ekranlarında yayınlandı. O Kız 14. bölümünün ardından O Kız son bölümünü kaçıran izleyiciler O Kız son bölüm izle! O Kız 14. bölüm izle! O Kız full izle! araştırması yapmaya başladılar. Peki, O Kız 14. bölümde neler oldu? O Kız son bölümde neler oldu? İşte, O Kız son bölümü izle için full tek part O Kız son bölüm videosu!
O Kız son bölüm izle! O Kız son bölüm TV ekranlarında yayınlandı. O Kız 14. bölümünün ardından O Kız son bölümünü kaçıran izleyiciler O Kız son bölüm izle! O Kız 14. bölüm izle! O Kız full izle! araştırması yapmaya başladılar. Peki, O Kız 14. bölümde neler oldu? O Kız son bölümde neler oldu? İşte, O Kız son bölümü izle için full tek part O Kız son bölüm videosu haberimizde...
O Kız son bölüm izlemek için haberimizin detaylarında yer alan bilgiler ışığında O Kız dizisinin son bölümünü izleyebilirsiniz.
O Kız dizisinin son bölümünü izlemek için O Kız dizisini yayınlayan Kanal D yayın akışlarını veya Kanal D resmi internet sitesini takip edebilirsiniz.
Zeynep'in Doruk ile olan görüntüleri ortaya çıkınca dengeler değişiyor. Sitare hastaneden taburcu olarak ipleri yeniden eline alıyor. Öte yandan evde zor zamanlar yaşayan Zeynep ve Kadir evi terk ediyor!
Sıradan bir hayat süren Zeynep'in doğum gününde bir çanta dolusu para bulması bütün hayatını değiştirir. Bulduğu parayı eski hayatını geride bırakıp kendine zengin bir imaj vermek için kullanmaya karar veren Zeynep, gözde bekar Onur Köksal'ı hedef alır ve hem onu hem de Köksal ailesini cezbetmeye çalışır. Fakat Zeynep, cemiyete girmenin masallarda olduğu kadar basit olmadığı gibi geçmişinden kaçmanın da kolay olmadığını görecektir.
- Erkan Petekkaya - Kadir
- Sezin Akbaşoğulları - Sitare Somer
- Cengiz Orhonlu - Ozan Mert
- Dilin Döğer - Zeynep
- Macit Koper - İsmail
- Asiye Dinçsoy - Türkan
- Orhan Kılıç - Fevzi
- Ayten Uncuoğlu - Fatma
- Münire Apaydın - Nimet
- Ilgın Çakır - Mine
- Melih Selçuk - Salih
- Ece Efe - İpek
- Göktuğ Yıldırım - Mustafa
- Cem Kurtoğlu - Arkın Somer
- Ali Öner - Doruk Somer
- Deniz Bakacak - Seda
- Mustafa Konak - Yusuf
- Nehir Gökdemir - Esma
- Zeynep Sönmez - Seher
- Rojda Demirer - Melek Müjgan Kara
- Orçun Oran - Mesut