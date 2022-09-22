Kanal D'nin yeni dizisi O Kız'ın oyuncuları ve karakterleri merak ediliyor. Merak edilen isimlerden birisi de Sitare oldu. Peki, O Kız 'Sitare' kimdir? O Kız Sitare karakterini kim canlandırıyor? O Kız Sitare kimdir? İşte detaylar...

O Kız, Content House imzalı, yönetmenliğini Özlem Günhan'ın üstlendiği, senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı, ilk bölümü 21 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan dram türündeki Türk televizyon dizisidir. O Kız 'Sitare' kimdir, kim canlandırıyor? O Kız dizisi Sitare (Sezin Akbaşoğulları) kimdir, kaç yaşında, nereli?

O KIZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Erkan Petekkaya sürpriz bir karakterle izleyici ile buluşacak. Ters köşe bir karakterle ekrana gelecek olan usta oyuncu, O Kız'da Kadir karakterine hayat verecek. Kadir'in, 45 yaşında olmasına rağmen 5 yaşında bir çocuğun saflığıyla algıladığı hayat, ne kadar acımasız olsa da içindeki bitip tükenmeyen sevgi hayatındaki herkesi sarıp sarmalayacak.

Merakla beklenen dizide Sitare karakterine başarılı oyuncu Sezin Akbaşoğulları hayat verecek. Sitare, 30'lu yaşların sonunda, güzel ve yırtıcı bir iş kadını. Sadece güzelliği ve seksapeliyle değil cool duruşu, karizması ve başarısıyla da baş döndürücü bir kadın. Dünün reklam ajansı patroniçesiyken, yeniliklere açık, iyi koku alan burnuyla geleceğin sosyal medyada olduğunu öngörmüş ve sektörün en köklü sosyal medya ajansının sahibi olmuştur.

O KIZ "SİTARE" KİMDİR?

40'lı yaşlarında ama yaşsız, güzel ve yırtıcı bir iş kadını. Sadece güzelliği ve seksapeliyle değil cool duruşu, karizması ve başarısıyla da baş döndürücü bir kadın Sitare. Dünün reklam ajansı patroniçesiyken, yeniliklere açık, iyi koku alan burnuyla geleceğin sosyal medyada olduğunu öngörmüş ve bugün sektörün en köklü sosyal medya ajansının sahibi. Işığıyla aydınlattığı kişi ise, patroniçeliğinin ilk 'projesi' ve aynı zamanda yasak aşkı olan Ozan. Sitare'nin Ozan'a duyduğu tutku, bir heykeltıraşın eserine bakarken duyduğu tutkuyla aynı. Bencil ve kendine dönük bir tutku… Aşık mı? Sitare'nin dünyasında aşk, aklı bir karış havada genç kızların işi. O, kendi elleriyle yoktan var ettiği 'eserine' sahip olmaya aşık. Ozan adeta bir meta Sitare için. Onun gurur tablosu.

O KIZ "SİTARE" KİM CANLANDIRIYOR?

O Kız dizisinde Sitare karakterini "Sezin Akbaşoğulları" canlandırmaktadır.

SEZİN AKBAŞOĞULLARI KİMDİR?

Sezin Akbaşoğulları (d. 22 Nisan 1981, İzmir), Türk oyuncudur.

Oyunculuk yaşamına lise tiyatro ekibiyle oynadıkları Yine Başladılar Şarkılarına adlı oyunla başladı. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. İlk çıkışını Beyaz Gelincik dizisindeki Ceren Aslanbaş karakteri ile yakalamıştır. Selim Demirdelen'in yönetmenliğini yaptığı Kavşak filmiyle 17. Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü Nergis Öztürk ile paylaştı.