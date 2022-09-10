Ekranların yeni dizisi O Kız'ın yayın tarihi ve günü merak edildi. Dizini gününde ve canlı olarak izlemek isteyen seyirciler, O Kız ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor? O Kız dizisi yeni bölümleri hangi gün? araştırması yapıyor. Ayrıntılar sizlerle...

Yönetmenliğini Özlem Günhan'ın üstlendiği O Kız dizisinin senaryosunu ise Sırma Yanık kaleme alıyor. Birbirinden başrılı oyuncuların rol alacağı dizi için, O Kız ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor? O Kız dizisi yeni bölümleri hangi gün? soruları merak ediliyor. İşte detaylar...

O KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

O Kız dizisinin ilk bölümü 21 Eylül Çarşamba 2022 tarihinde Kanal D'de ekranlara gelecek. Dizi 21 Eylül tarihinden itibaren her hafta Çarşamba günü Kanal D'de yayınlanacak.

O KIZ KONUSU NEDİR?

Erkan Petekkaya sürpriz bir karakterle izleyici ile buluşacak. Ters köşe bir karakterle ekrana gelecek olan usta oyuncu, O Kız'da Kadir karakterine hayat verecek. Kadir'in, 45 yaşında olmasına rağmen 5 yaşında bir çocuğun saflığıyla algıladığı hayat, ne kadar acımasız olsa da içindeki bitip tükenmeyen sevgi hayatındaki herkesi sarıp sarmalayacak.

Merakla beklenen dizide Sitare karakterine başarılı oyuncu Sezin Akbaşoğulları hayat verecek. Sitare, 30'lu yaşların sonunda, güzel ve yırtıcı bir iş kadını. Sadece güzelliği ve seksapeliyle değil cool duruşu, karizması ve başarısıyla da baş döndürücü bir kadın. Dünün reklam ajansı patroniçesiyken, yeniliklere açık, iyi koku alan burnuyla geleceğin sosyal medyada olduğunu öngörmüş ve sektörün en köklü sosyal medya ajansının sahibi olmuştur.

O KIZ OYUNCU KADROSU

Erkan Petekkaya (Kadir)

Sezin Akbaşoğulları (Sitare)

Cengiz Orhonlu (Ozan)

Dilin Döğer (Zeynep)

Macit Koper (İsmail)

Asiye Dinçsoy (Türkan)

Orhan Kılıç (Fevzi)

Ayten Uncuoğlu (Fatma)

Münire Apaydın (Nimet)

Ilgın Çakır (Mine)

Melih Selçuk (Salih)

Ece Efe (İpek)

Göktuğ Yıldırım (Mustafa)

Cem Kurtoğlu (Arkın)

Deniz Bakacak (Seda)

Mustafa Konak (Yusuf)

Nehir Gökdemir (Esma)

Zeynep Sönmez (Seher)