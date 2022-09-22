Kanal D'nin yeni dizisi O Kız'ın oyuncuları ve karakterleri merak ediliyor. Merak edilen isimlerden birisi de Kadir oldu. Peki, O Kız 'Kadir' kimdir? O Kız Kadir karakterini kim canlandıror? O Kız Kadir kimdir? İşte detaylar...

O Kız, Content House imzalı, yönetmenliğini Özlem Günhan'ın üstlendiği, senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı, ilk bölümü 21 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan dram türündeki Türk televizyon dizisidir. O Kız 'Kadir' kimdir, kim canlandırıyor? O Kız dizisi Kadir (Erkan Petekkaya) kimdir, kaç yaşında, nereli?

O KIZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Erkan Petekkaya sürpriz bir karakterle izleyici ile buluşacak. Ters köşe bir karakterle ekrana gelecek olan usta oyuncu, O Kız'da Kadir karakterine hayat verecek. Kadir'in, 45 yaşında olmasına rağmen 5 yaşında bir çocuğun saflığıyla algıladığı hayat, ne kadar acımasız olsa da içindeki bitip tükenmeyen sevgi hayatındaki herkesi sarıp sarmalayacak.

Merakla beklenen dizide Sitare karakterine başarılı oyuncu Sezin Akbaşoğulları hayat verecek. Sitare, 30'lu yaşların sonunda, güzel ve yırtıcı bir iş kadını. Sadece güzelliği ve seksapeliyle değil cool duruşu, karizması ve başarısıyla da baş döndürücü bir kadın. Dünün reklam ajansı patroniçesiyken, yeniliklere açık, iyi koku alan burnuyla geleceğin sosyal medyada olduğunu öngörmüş ve sektörün en köklü sosyal medya ajansının sahibi olmuştur.

O KIZ "KADİR" KİMDİR?

Kaderi doğarken boynuna dolanmış bir adam Kadir. Hepimizi hayata bağlayan o göbek kordonu, doğduğu gün hayatına imzasını atmış. Kadir, o doğum kazası yüzünden 5 yaşına gelmiş ama heybetli cüssesine inat aklı da kalbi de 5 yaşından bir gün büyüyememiş. Hasbelkader sahip olduğu tek evladı Zeynep onun tek arkadaşı, oyun arkadaşı.Benzersiz bir baba kız ilişkisi onların ki.. içinde bir babanın olmadığı.

O KIZ "KADİR" KİM CANLANDIRIYOR?

O Kız dizisinde Kadir karakterini "Erkan Petekkaya" canlandırmaktadır.

ERKAN PETEKKAYA KİMDİR?

Erkan Petekkaya (d. 11 Aralık 1970, Elazığ), Türk oyuncudur.

Diyarbakırlı olmasına rağmen Elazığ doğumlu olan Petekkaya, çocukluğunu İstanbul, Anadolu Yakası'nda geçirmiştir. Mehmet Karamancı İlkokulu'nda, daha sonra Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde okumuştur. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanan Petekkaya, 1993'ten beri devlet tiyatrolarında kadrolu oyuncu olarak yer almaktadır. 1994 yılında kamera şakalarıyla tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine, 1998 yılında Güzel Günler dizisiyle devam eder. 1999 yılında Aynalı Tahir adlı dizi için kamera karşısına geçer.

Aşkına Eşkıya, Bedel, Japon Gelin ve Taştan Kalp projelerinde yer alan Petekkaya, 2003-2004 yılları arasında Kanal D'de ekrana gelen Serseri adlı televizyon dizisinde canlandırdığı "Bülent" karakteriyle komedi alanında da rol alır. 2005 yılında Köpek dizisi ile ekranlarda görünmeye devam eder ve bu dizide canlandırdığı Yılmaz karakteriyle Beyaz İnci Televizyon Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday gösterilir. 2005-2007 yılları arasında Atv'de ekrana gelen Beyaz Gelincik adlı televizyon dizisinde Adanalı zengin bir ailenin holding yöneticisi olan büyük oğlu Ömer'i canlandırmıştır.

2007 yılının Ekim ayında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Sessiz Fırtına adlı televizyon dizisinde Yiğit Sancaktar'ı canlandırmaktadır. Dizinin yayınına Mart 2008'de 19. bölümünün ardından son verilmiştir. Petekkaya yine 2008'de Star TV'de başka bir dizi olan Son Bahar adlı televiyon dizisinde Holding'de yönetici olan "Galip"'i canlandırmıştır ve dizi 2009 yılında sona erdi. Daha sonra 2010 yılında TRT 1'de yayımlanan Hanımeli Sokağı adlı dizide oynamıştır. Kanal D'de yayımlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizide 2010-2012 yılları arasında Ali Kaptan adlı karakteri canlandırmıştır. Bu dizide acımasız bir kişiliği olan fakat daha sonraları yaptıklarından pişmanlık duymuş bir babayı oynamıştır. 2012-2014 yılları önce Star TV'de sonra Show TV'de yayınlanan Dila Hanım dizisinde Rıza Bey karakterini canlandırmıştır. 2013'te de Star TV'de yayımlanan Benim Hala Umudum Var adlı diziye konuk olmuştur. 2014-2017 yılları arası Star TV'de yayımlanan Paramparça dizisinde Cihan Gürpınar karakterini canlandırmıştır. 2017'de FOX'ta yayımlanan Kayıt Dışı dizisinde Ali Kemal Ateş karakterini canlandırmış fakat dizi kısa ömürlü olmuştur. 2019'da ekranlara geri dönmüş FOX'da yayımlanan Vurgun dizisinde Kemal Vardar karakterini canlandırmış fakat bu dizide kısa ömürlü olmuştur. 2020'de Atv'de yayımlanan Gel Dese Aşk dizisinde Murat karakterini canlandırmış bu dizide diğer iki dizi gibi kısa ömürlü olmuştur.

2021 yılında TV8'de Kırmızı Oda dizisinde Diyarbakırlı Delikanlı Sadi karakterini canlandırmıştır. Karakter çok sevilince aynı karakter ile aynı yapım şirketinin TV8'de ki diğer dizisi olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisine de konuk olarak katılmıştır. 2 Kasım 2021 tarihinde Star TV'de yayına başlayan, başrollerini Nehir Erdoğan ile paylaştığı Sana Söz dizisinde cinayet büro amiri Ömer Duran'ı canlandırmış fakat dizi kısa ömürlü oldu ve 7. bölümü ile final yaptı.