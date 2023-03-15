Kanal D'nin sevilen dizisi O Kız bugün final bölümüyle ekranlara geliyor. Final bölümünü gören izleyiciler dizinin sezon finali mi olup olmayacağını merak etti. Peki, O Kız final mi yapacak? O Kız dizisi bitti mi, final mi oldu? O Kız neden final yapıyor? O Kız sezon finali mi, tamamen mi bitecek? İşte detaylar...

O Kız, Content House imzalı, yönetmenliğini Özlem Günhan ve Deniz Yılmaz Şayir'in üstlendiği, senaryosunu ise Sırma Yanık'ın kaleme aldığı, ilk bölümü 21 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan dram türündeki Türk televizyon dizisidir. O Kız final mi yapacak? O Kız dizisi bitti mi, final mi oldu? O Kız neden final yapıyor? O Kız sezon finali mi, tamamen mi bitecek?

O KIZ FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTECEK Mİ?

O Kız dizisi 15 Mart 2023 Çarşamba günü yani bugün 24. bölümü ile final yapacak. Dizinin son bölümü bugün ekranlara gelecektir.

O KIZ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Dizi 15 Mart 2023 tarihinde 24. bölümle final yapacak. Dizinin neden final yapacağı ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

O KIZ KONUSU NEDİR?

Zeynep, binlerce genç kız gibi sosyal medya fenomeni olup, yaşadığı fakir hayattan kurtulmanın hayallerini kurar. Ama o, bunun için çabalarken bir yandan da babasına "annelik" yapmaktadır. Çünkü 45 yaşındaki koca adam, 5 yaşında bir çocuğun duygusuna ve zekasına sahiptir. Elindeki oyuncak arabası, çocuksu şakaları, küsüp barışmalarıyla tam bir çocuk adamdır Kadir. Ana rahminde boynuna dolanan bir kordona kurban gitmiştir. Kadir "Sınav" olarak doğmuştur, sadece anasına babasına değil aynı zamanda evladına. Öyle der dedesi Zeynep'e.

Zeynep'in hayalleri büyüktür ve halasının evinde yaşadığı sığıntılıktan, kuzenleriyle sığışamadığı emanet odadaki yer yatağından, onları mazeret edip halasını ezen eniştesinden, halasının öfkeli yorgunluğundan, imkansızlıktan, parasızlıktan kurtulmak istemektedir.

Yaşamak istediği hayatı yaşayan sosyetik fenomen Ozan'ın ise her hafta evine temizlikçi olarak gitmektedir. Zeynep bir gün o evde iş kadını Sitare ile tanışır. Sitare ise onlarca sosyal medya fenomenini yönlendiren menajerlik ajansının sahibi tam bir patroniçedir. Ve Ozan'ın gizli sevgilisi…

O KIZ OYUNCU KADROSU

Erkan Petekkaya : Kadir Çetin

Sezin Akbaşoğulları : Sitare Somer

Cengiz Orhonlu : Ozan Mert

Dilin Döğer : Zeynep Çetin

Ali Öner : Doruk Somer

Rojda Demirer : Melek Müjgan Kara

Orhan Kılıç : Fevzi

Asiye Dinçsoy : Türkan

Macit Koper : İsmail Çetin

Ayten Uncuoğlu : Fatma

Münire Apaydın : Nimet

Ilgın Çakır : Mine

Melih Selçuk : Salih

Özlem Başkaya

Ece Efe : İpek

Göktuğ Yıldırım : Mustafa

Deniz Bakacak : Seda

Nehir Gökdemir : Esma

Zeynep Sönmez : Seher

Cem Kurtoğlu : Arkın Somer

Mustafa Konak : Yusuf

Tuğçe Onyıl

Barış Yalçın : Sinan