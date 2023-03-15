O Kız final mi yapacak? O Kız dizisi bitti mi, final mi oldu? O Kız neden final yapıyor? O Kız sezon finali mi, tamamen mi bitecek?
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Kanal D'nin sevilen dizisi O Kız bugün final bölümüyle ekranlara geliyor. Final bölümünü gören izleyiciler dizinin sezon finali mi olup olmayacağını merak etti. Peki, O Kız final mi yapacak? O Kız dizisi bitti mi, final mi oldu? O Kız neden final yapıyor? O Kız sezon finali mi, tamamen mi bitecek? İşte detaylar...
O Kız, Content House imzalı, yönetmenliğini Özlem Günhan ve Deniz Yılmaz Şayir'in üstlendiği, senaryosunu ise Sırma Yanık'ın kaleme aldığı, ilk bölümü 21 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan dram türündeki Türk televizyon dizisidir. O Kız final mi yapacak? O Kız dizisi bitti mi, final mi oldu? O Kız neden final yapıyor? O Kız sezon finali mi, tamamen mi bitecek?
O Kız dizisi 15 Mart 2023 Çarşamba günü yani bugün 24. bölümü ile final yapacak. Dizinin son bölümü bugün ekranlara gelecektir.
Dizi 15 Mart 2023 tarihinde 24. bölümle final yapacak. Dizinin neden final yapacağı ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.
Zeynep, binlerce genç kız gibi sosyal medya fenomeni olup, yaşadığı fakir hayattan kurtulmanın hayallerini kurar. Ama o, bunun için çabalarken bir yandan da babasına "annelik" yapmaktadır. Çünkü 45 yaşındaki koca adam, 5 yaşında bir çocuğun duygusuna ve zekasına sahiptir. Elindeki oyuncak arabası, çocuksu şakaları, küsüp barışmalarıyla tam bir çocuk adamdır Kadir. Ana rahminde boynuna dolanan bir kordona kurban gitmiştir. Kadir "Sınav" olarak doğmuştur, sadece anasına babasına değil aynı zamanda evladına. Öyle der dedesi Zeynep'e.
Zeynep'in hayalleri büyüktür ve halasının evinde yaşadığı sığıntılıktan, kuzenleriyle sığışamadığı emanet odadaki yer yatağından, onları mazeret edip halasını ezen eniştesinden, halasının öfkeli yorgunluğundan, imkansızlıktan, parasızlıktan kurtulmak istemektedir.
Yaşamak istediği hayatı yaşayan sosyetik fenomen Ozan'ın ise her hafta evine temizlikçi olarak gitmektedir. Zeynep bir gün o evde iş kadını Sitare ile tanışır. Sitare ise onlarca sosyal medya fenomenini yönlendiren menajerlik ajansının sahibi tam bir patroniçedir. Ve Ozan'ın gizli sevgilisi…
Erkan Petekkaya : Kadir Çetin
Sezin Akbaşoğulları : Sitare Somer
Cengiz Orhonlu : Ozan Mert
Dilin Döğer : Zeynep Çetin
Ali Öner : Doruk Somer
Rojda Demirer : Melek Müjgan Kara
Orhan Kılıç : Fevzi
Asiye Dinçsoy : Türkan
Macit Koper : İsmail Çetin
Ayten Uncuoğlu : Fatma
Münire Apaydın : Nimet
Ilgın Çakır : Mine
Melih Selçuk : Salih
Özlem Başkaya
Ece Efe : İpek
Göktuğ Yıldırım : Mustafa
Deniz Bakacak : Seda
Nehir Gökdemir : Esma
Zeynep Sönmez : Seher
Cem Kurtoğlu : Arkın Somer
Mustafa Konak : Yusuf
Tuğçe Onyıl
Barış Yalçın : Sinan