O Kız dizisi yeni bölüm fragmanı! O Kız 10. bölüm fragmanı İZLE! O Kız gelecek hafta fragmanı iZLE!

Kanal D ekranlarından yayınlanan O Kız dizi oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkatleri çekti. O Kız 10. bölümüyle geçtiğimiz akşam ekranlara geldi. Dizinin izleyicileri, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunu araştırıyor. O Kız yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. O Kız yeni bölüm fragmanı! O Kız 10. bölüm fragmanı İZLE! O Kız gelecek hafta fragmanı iZLE!

O Kız 10. bölüm fragmanı İZLE! Başrolünde Erkan Petekkaya'nın yer aldığı O Kız Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşuyor. O Kız dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Kanal D ekranlarından yayınlanan O Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı merak edildi. Yeni dizi O Kız yeni bölümüyle geçtiğimiz akşam ekranlara geldi. Dizinin izleyicileri, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunu araştırıyor. O Kız yeni bölüm fragmanı! O Kız 10. bölüm fragmanı İZLE! O Kız gelecek hafta fragmanı iZLE!

O KIZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Zeynep, binlerce genç kız gibi sosyal medya fenomeni olup, yaşadığı fakir hayattan kurtulmanın hayallerini kurar. Ama o, bunun için çabalarken bir yandan da babasına "annelik" yapmaktadır. Çünkü 45 yaşındaki koca adam, 5 yaşında bir çocuğun duygusuna ve zekasına sahiptir. Elindeki oyuncak arabası, çocuksu şakaları, küsüp barışmalarıyla tam bir çocuk adamdır Kadir. Ana rahminde boynuna dolanan bir kordona kurban gitmiştir. Kadir "Sınav" olarak doğmuştur, sadece anasına babasına değil aynı zamanda evladına. Öyle der dedesi Zeynep'e.

Zeynep'in hayalleri büyüktür ve halasının evinde yaşadığı sığıntılıktan, kuzenleriyle sığışamadığı emanet odadaki yer yatağından, onları mazeret edip halasını ezen eniştesinden, halasının öfkeli yorgunluğundan, imkansızlıktan, parasızlıktan kurtulmak istemektedir.

Yaşamak istediği hayatı yaşayan sosyetik fenomen Ozan'ın ise her hafta evine temizlikçi olarak gitmektedir. Zeynep bir gün o evde iş kadını Sitare ile tanışır. Sitare ise onlarca sosyal medya fenomenini yönlendiren menajerlik ajansının sahibi tam bir patroniçedir. Ve Ozan'ın gizli sevgilisi…

O KIZ DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

O Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin 10. bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.