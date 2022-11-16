Kanal D ekranlarından yayınlanan O Kız dizi oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkatleri çekti. Yeni dizi O Kız yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin izleyicileri, oyuncu kadrosunu araştırıyor. O Kız dizisi oyuncuları kimler? O Kız konusu ne? O Kız oyuncu kadrosu! İşte detaylar...

Başrolünde Erkan Petekkaya'nın yer alacağı O Kız dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Kanal D ekranlarından yayınlanan O Kız dizisinin oyuncu kadrosu merak edildi. Yeni dizi O Kız yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin izleyicileri, dizide yer alan oyuncuları araştırıyor. O Kız oyuncu kadrosu konusu oldu. Peki, O Kız dizisi oyuncuları kimler? O Kız konusu ne? O Kız oyuncu kadrosu!

O KIZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Zeynep, binlerce genç kız gibi sosyal medya fenomeni olup, yaşadığı fakir hayattan kurtulmanın hayallerini kurar. Ama o, bunun için çabalarken bir yandan da babasına "annelik" yapmaktadır. Çünkü 45 yaşındaki koca adam, 5 yaşında bir çocuğun duygusuna ve zekasına sahiptir. Elindeki oyuncak arabası, çocuksu şakaları, küsüp barışmalarıyla tam bir çocuk adamdır Kadir. Ana rahminde boynuna dolanan bir kordona kurban gitmiştir. Kadir "Sınav" olarak doğmuştur, sadece anasına babasına değil aynı zamanda evladına. Öyle der dedesi Zeynep'e.

Zeynep'in hayalleri büyüktür ve halasının evinde yaşadığı sığıntılıktan, kuzenleriyle sığışamadığı emanet odadaki yer yatağından, onları mazeret edip halasını ezen eniştesinden, halasının öfkeli yorgunluğundan, imkansızlıktan, parasızlıktan kurtulmak istemektedir.

Yaşamak istediği hayatı yaşayan sosyetik fenomen Ozan'ın ise her hafta evine temizlikçi olarak gitmektedir. Zeynep bir gün o evde iş kadını Sitare ile tanışır. Sitare ise onlarca sosyal medya fenomenini yönlendiren menajerlik ajansının sahibi tam bir patroniçedir. Ve Ozan'ın gizli sevgilisi…

O KIZ OYUNCULARI KİM?

Erkan Petekkaya (Kadir),

Sezin Akbaşoğulları (Sitare),

Cengiz Orhonlu(Ozan),

Dilin Döğer (Zeynep),

Macit Koper (İsmail),

Asiye Dinçsoy (Türkan),

Orhan Kılıç (Fevzi),

Ayten Uncuoğlu (Fatma),

Münire Apaydın (Nimet),

Ilgın Çakır (Mine),

Melih Selçuk (Salih),

Ece Efe(İpek),

Göktuğ Yıldırım (Mustafa),

Cem Kurtoğlu (Arkın),

Deniz Bakacak (Seda),

Mustafa Konak (Yusuf),

Nehir Gökdemir (Esma),

Zeynep Sönmez (Seher)