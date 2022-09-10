Kanal D'nin yeni başlayacak olan dizisi O Kız nerede çekiliyor merak edildi. Dizinin çekim yapıldığı yerler merak ediliyor. Peki, O Kız dizisi nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? O Kız dizi çekimleri nerede yapıldı? O Kız hangi semtte çekiliyor? İşte detaylar...

Kanal D'nin, yapımı Content House tarafından gerçekleştirilen, etkileyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla yeni dizisi O Kız 21 Eylül Çarşamba günü ilk bölümüyle yayınlanacak. Peki, O Kız dizisi nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? O Kız dizi çekimleri nerede yapıldı?

O KIZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dizinin ilk bölümü 21 Eylül Çarşamba tarihinde başlayacak.

O KIZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

O Kız dizisinin çekimleri genel olarak İstanbul'da yapılıyor. Dizi İstanbul'un çeşitli semt ve ilçelerinde çekilmektedir.

O KIZ KONUSU NEDİR?

Erkan Petekkaya sürpriz bir karakterle izleyici ile buluşacak. Ters köşe bir karakterle ekrana gelecek olan usta oyuncu, O Kız'da Kadir karakterine hayat verecek. Kadir'in, 45 yaşında olmasına rağmen 5 yaşında bir çocuğun saflığıyla algıladığı hayat, ne kadar acımasız olsa da içindeki bitip tükenmeyen sevgi hayatındaki herkesi sarıp sarmalayacak.

Merakla beklenen dizide Sitare karakterine başarılı oyuncu Sezin Akbaşoğulları hayat verecek. Sitare, 30'lu yaşların sonunda, güzel ve yırtıcı bir iş kadını. Sadece güzelliği ve seksapeliyle değil cool duruşu, karizması ve başarısıyla da baş döndürücü bir kadın. Dünün reklam ajansı patroniçesiyken, yeniliklere açık, iyi koku alan burnuyla geleceğin sosyal medyada olduğunu öngörmüş ve sektörün en köklü sosyal medya ajansının sahibi olmuştur.

O KIZ OYUNCU KADROSU

Erkan Petekkaya (Kadir)

Sezin Akbaşoğulları (Sitare)

Cengiz Orhonlu (Ozan)

Dilin Döğer (Zeynep)

Macit Koper (İsmail)

Asiye Dinçsoy (Türkan)

Orhan Kılıç (Fevzi)

Ayten Uncuoğlu (Fatma)

Münire Apaydın (Nimet)

Ilgın Çakır (Mine)

Melih Selçuk (Salih)

Ece Efe (İpek)

Göktuğ Yıldırım (Mustafa)

Cem Kurtoğlu (Arkın)

Deniz Bakacak (Seda)

Mustafa Konak (Yusuf)

Nehir Gökdemir (Esma)

Zeynep Sönmez (Seher)