Kanal D ekranlarında yayınlanan O Kız dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. O Kız dizisinden yayınlanan fragmanı sonrasında O Kız neden yok mu? sorusu araştırılıyor. Peki, O Kız dizisi neden final yapıyor? O Kız dizisi bitti mi, neden bitiyor? İşte detaylar...

Başrolünde Erkan Petekkaya ve Sezin Akbaşoğulları'nın yer aldığı O Kız dizisi Kanal D ekranlarında final bölümüyle seyirciyle buluşacak. O Kız dizisinin neden final yaptığı araştırılıyor. Peki, O Kız dizisi neden final yapıyor? O Kız dizisi bitti mi, neden bitiyor?Detaylar haberimizde...

O KIZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Zeynep, binlerce genç kız gibi sosyal medya fenomeni olup, yaşadığı fakir hayattan kurtulmanın hayallerini kurar. Ama o, bunun için çabalarken bir yandan da babasına "annelik" yapmaktadır. Çünkü 45 yaşındaki koca adam, 5 yaşında bir çocuğun duygusuna ve zekasına sahiptir. Elindeki oyuncak arabası, çocuksu şakaları, küsüp barışmalarıyla tam bir çocuk adamdır Kadir. Ana rahminde boynuna dolanan bir kordona kurban gitmiştir. Kadir "Sınav" olarak doğmuştur, sadece anasına babasına değil aynı zamanda evladına. Öyle der dedesi Zeynep'e.

Zeynep'in hayalleri büyüktür ve halasının evinde yaşadığı sığıntılıktan, kuzenleriyle sığışamadığı emanet odadaki yer yatağından, onları mazeret edip halasını ezen eniştesinden, halasının öfkeli yorgunluğundan, imkansızlıktan, parasızlıktan kurtulmak istemektedir.

Yaşamak istediği hayatı yaşayan sosyetik fenomen Ozan'ın ise her hafta evine temizlikçi olarak gitmektedir. Zeynep bir gün o evde iş kadını Sitare ile tanışır. Sitare ise onlarca sosyal medya fenomenini yönlendiren menajerlik ajansının sahibi tam bir patroniçedir. Ve Ozan'ın gizli sevgilisi…

O KIZ DİZİSİ BİTTİ Mİ?

O Kız dizisi 15 Mart Çarşamba günü final bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Kanal Dnin yeni dizisi 24.bölümüyle ekranlara veda edecek.